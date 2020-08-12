Як впоратися з закачуванням в літаку: стюардеса назвала безпечні місця (фото - geektrips.ru).

Стюардеса назвала найбезпечніші місця в літаку для пасажирів, які страждають від закачування в зоні турбулентності.

Поради бортпровідниці наводить видання Daily Express. За словами колишньої співробітниці авіакомпанії EasyJet, таким пасажирам краще вибирати місця в передній або середній частині літака за крилами. Сидінь в задній частині лайнера краще уникати – там повітряні ями відчуваються найсильніше.

Як впоратися з закачуванням в літаку: стюардеса назвала безпечні місця (фото - n-w.tv)

Крім того, пасажирам, які страждають від нудоти в повітрі, вона рекомендує займати крісла біля вікна – там люди, як правило, відчувають себе більш комфортно. Стюардеса також порадила туристам відмовитися перед польотом від жирної їжі та алкоголю, а також не дивитися відеоролики на своїх гаджетах в дорозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пілот приватної авіакомпанії Джонні Ноулсон назвав найкраще місце в літаку для пасажирів, які бояться літати і переживають через турбулентність.