Як виспатися в літаку: розкрито секрети хорошого сну

У мережі розкрили секрети хорошого сну на борту літака під час авіаподорожі.

Відповідними рекомендаціями поділилося видання Daily Express. За словами інсайдерів, в першу чергу пасажирам слід відповідально підійти до вибору місця в салоні й щоб уникнути зайвих шумів придбати квиток далеко від кабіни пілотів або туалетів у хвостовій частині лайнера.

Також туристам радять заздалегідь переконатися, що всі речі, які можуть стати в нагоді в процесі перельоту, знаходяться в ручній поклажі – наприклад, подушка, маска для сну, беруші для вух і плед.

Крім того, за словами інсайдерів, мандрівникам, яких очікує довгий політ, не рекомендується переїдати перед сном і вживати в їжу гострі продукти та спиртні напої, адже це може перешкодити якісному сну.

"Алкоголь може перешкодити якісному сну і призвести до сильного зневоднення організму, як і кофеїн. Замість цього пийте воду або заспокійливий трав'яний чай", – зазначено в тексті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пілот приватної авіакомпанії Джонні Ноулсон назвав найкраще місце в літаку для пасажирів, які бояться літати і переживають через турбулентність.