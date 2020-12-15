Який вигляд має одна з найдорожчих вілл у світі: вартість резиденції і фото

Олена Кордунова Новини 17:53, 15.12.2020 Оновлено: 18:05, 15.12.2020

Американські ЗМІ показали, як виглядає один з найдорожчих особняків у світі – Вілла Фіренце (Villa Firenze), яка розташована в районі Лос-Анджелеса – Беверлі-Гіллз.

Так, будинок належить мільярдерові Стівену Удвайру-Хейзу. Останні кілька років в ньому ніхто не проживав, проте особливо багаті туристи могли орендувати елітне житло. Власник нещодавно вирішив продати особняк і озвучив його вартість – 160 мільйонів доларів, пише The New York Post.

Площа Вілли Фіренце перевищує 2600 кв.м. У будинку є 20 спалень і 23 ванні кімнати. На території також є три резиденції для гостей.

Як виглядає Вілла Фіренце.
The New York Post

Біля особняка розташований гараж на 30 машин, винний льох і окрема секція приміщень для персоналу.

Вілла будувалася протягом п'яти років. Будівництво було повністю завершено в 1998 році, над проєктом працював архітектор Вільям Габлінскі.

Хол Вілли Фіренце оброблений мармуром.
The New York Post
Вітальня на Віллі Фіренце.
The New York Post
Інтер'єр Вілли Фіренце прикрашений антикваріатом і елітними меблями.
The New York Post

У різний час цей будинок орендували топові голлівудські зірки, серед яких – актори Сильвестр Сталлоне, Едді Мерфі і Дензел Вашингтон.

Біля будинку є масштабний басейн і територія для відпочинку.
The New York Post

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча популярного тревел-шоу "Орла і Решка" показала найдорожчий особняк Туреччини. Його вартість становить 150 мільйонів доларів.

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