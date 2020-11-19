Як виглядає найпопулярніший оглядовий майданчик в Туреччині: на цьому даху знімали фільм про Джеймса Бонда

Українські тревел-блогери Оля Манько та Макс Узол показали одну з найоригінальніших туристичних локацій у Стамбулі (Туреччина). Оглядовий майданчик Buyuk Valide Han знаменитий тим, що там знімався один з фільмів "бондіани" – "007: Координати "Скайфолл".

Так, саме по цьому даху багатоповерхівки Джеймс Бонд, якого зіграв актор Деніел Крейг, мчався на шаленій швидкості на мотоциклі у знаменитій сцені "Скайфоллу". Про це повідомила пресслужба Нового каналу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ведучі розповіли, що дах будівлі Buyuk Valide Han є однією з найпопулярніших туристичних локацій Стамбулу. Вхід туди вартує трохи більше 200 грн за двох.

Дах Buyuk Valide Han у Стамбулі. Скриншот відео

Оглядовий майданчик Buyuk Valide Han у Стамбулі. Скриншот відео

"Коли ми піднялись нагору, то почалася якась ахінея. Виявилося, що дах не можуть поділити між собою дві компанії – чоловік з однієї з майстерень та власники кафе, яке знаходиться в будівлі. Обидва нас засікли і почали розбірки, хто з них братиме з нас гроші. Врешті ми все ж заплатили 50 лір (210 грн) за двох і потрапили на дах. Це було схоже на якийсь турецький серіал", – поділилася Ольга Манько.

За словами тревел-блогерів, вид на Стамбул з майданчика і справді відкривається чарівний. До того ж, туристи так прагнуть туди потрапити не лише задля крутого кадру.

Дах Buyuk Valide Han у Стамбулі. Скриншот відео

Оглядовий майданчик Buyuk Valide Han у Стамбулі. Скриншот відео

"Виявляється, що саме тут знімала свій кліп на пісню Rock in the Roof румунська співачка Inna. А ще по цьому даху їхав Джеймс Бонд з фільму "007: Координати "Скайфолл". Уявіть собі, яка це історична локація", – додали телеведучі.

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