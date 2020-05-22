Як виглядає ізолятор для карантину в розкішному готелі в Туреччині

Марія Дідик Журнал 18:14, 22.05.2020 Оновлено: 18:15, 22.05.2020

У Туреччині готелі почали підготовку до прийому туристів і приступили до переоснащення інфраструктури за новими правилами. Один з популярних п'ятизіркових готелів показав, як готується до відкриття сезону.

Відповідні фотографії з'явилися на сайті Аtorus.

atorus.ru

У числі вимог, представлених в списку з 132 пунктів, виявилася наявність ізоляторів за межами основної будівлі, в яких гостей з підозрою на COVID-19 будуть поміщати на карантин.

Передбачається, що постояльців, у яких при заїзді виявлять підвищену температуру тіла, будуть відправляти в ізолятор до з'ясування причин або відразу в місцеву лікарню з бригадою швидкої допомоги.

atorus.ru
atorus.ru
atorus.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, більшість курортних готелів України планують відновити свою роботу з 1 червня. Крім того, деякі готелі почали працювати ще 15 травня.

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

"Ризики збільшаться в 10 разів": екологиня заявила, що Дніпро – "більше не річка"

Майже половина України провалила готовність до пом'якшення карантину: список областей

Рибчинський: які на Донбасі терористи?! Там російська армія!

У Кривому Розі дівчина розстріляла прокурора

В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму