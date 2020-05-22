Як виглядає ізолятор для карантину в розкішному готелі в Туреччині

У Туреччині готелі почали підготовку до прийому туристів і приступили до переоснащення інфраструктури за новими правилами. Один з популярних п'ятизіркових готелів показав, як готується до відкриття сезону.

Відповідні фотографії з'явилися на сайті Аtorus.

atorus.ru

У числі вимог, представлених в списку з 132 пунктів, виявилася наявність ізоляторів за межами основної будівлі, в яких гостей з підозрою на COVID-19 будуть поміщати на карантин.

Передбачається, що постояльців, у яких при заїзді виявлять підвищену температуру тіла, будуть відправляти в ізолятор до з'ясування причин або відразу в місцеву лікарню з бригадою швидкої допомоги.

atorus.ru

atorus.ru

atorus.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, більшість курортних готелів України планують відновити свою роботу з 1 червня. Крім того, деякі готелі почали працювати ще 15 травня.