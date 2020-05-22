Головна Новини
22 травня • оновлено в 18:56
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Як виглядає ізолятор для карантину в розкішному готелі в Туреччині

1.9т
Читати матеріал російською

У Туреччині готелі почали підготовку до прийому туристів і приступили до переоснащення інфраструктури за новими правилами. Один з популярних п'ятизіркових готелів показав, як готується до відкриття сезону.

Відповідні фотографії з'явилися на сайті Аtorus.

Як виглядає ізолятор для карантину в розкішному готелі в Туреччині

atorus.ru

У числі вимог, представлених в списку з 132 пунктів, виявилася наявність ізоляторів за межами основної будівлі, в яких гостей з підозрою на COVID-19 будуть поміщати на карантин.

Передбачається, що постояльців, у яких при заїзді виявлять підвищену температуру тіла, будуть відправляти в ізолятор до з'ясування причин або відразу в місцеву лікарню з бригадою швидкої допомоги.

Як виглядає ізолятор для карантину в розкішному готелі в Туреччині

atorus.ru

Як виглядає ізолятор для карантину в розкішному готелі в Туреччині

atorus.ru

Як виглядає ізолятор для карантину в розкішному готелі в Туреччині

atorus.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, більшість курортних готелів України планують відновити свою роботу з 1 червня. Крім того, деякі готелі почали працювати ще 15 травня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Travel Журнал

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 148.

    Вилікувалися: 6585. Померли: 588.

  • У світі захворіли понад 5,1 млн осіб, загинули – 332 тисяч.

  • Половина областей України виявилися не готові до ослаблення карантину – МОЗ показало список.

  • Росія побила новий антирекорд за смертністю від COVID-19.

  • Вчені виявили нову особливість ураження коронавірусом легенів – хвороба порушує згортання крові.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги