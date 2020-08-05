Як відпочивають на морських курортах у "ДНР": розкрито правду про відпустку "суворого режиму"

Жителі так званої ДНР розповіли про відпочинок на місцевих курортах, розташованих на непідконтрольній Україні території на узбережжі Азовського моря.

Серед найпопулярніших локацій – приморські населені пункти Новоазовськ, Седове і Безіменне. За словами жителів Донбасу, відпочинок на окупованій території нагадує "курорт суворого режиму". Про це пише KP.UA.

Зокрема, за даними видання, на курортах "ДНР" введено комендантську годину, стоять блокпости і в'їзд здійснюється за списками.

Пляж на Азовському морі в "ДНР" (Седове) KP.UA (фото: Діна Вишневскі)

"До війни сюди їхали мами і бабусі з дітьми, пенсіонери – ці курорти вважалися тихими і затишними. Зараз же вибору не залишилося, ті, хто багатший, – їдуть у Росію, Крим, бідніші – задовольняються Седовим і Безіменним", – розповіли відпочивальники.

Курорт Новоазовськ – районний центр – уже кілька років закритий для вільного проїзду громадян. Потрапити туди можна тільки за наявності реєстрації або підтверджувальних документів, наприклад, на нерухомість. Причина – у Новоазовську пункт постійної дислокації збройних формувань бойовиків "ДНР", тому все закрито, таємно і "не розголошується".

Який вигляд мають курорти "ДНР" KP.UA (фото: Діна Вишневські)

У розпал сезону умови проїзду частково пом'якшили: на блокпостах потрібно пред'являти свої документи і посвідчення, що у відпочивальника заброньоване місце в конкретному пансіонаті або будиночку в приватному секторі. Також бойовики на блокпостах вимагають запрошення від власника.

Туристи поскаржилися на ціни і сервіс. За їхніми словами, навіть проживаючи в номерах класу "люкс" вони не можуть розраховувати на якісне обслуговування і лояльне ставлення персоналу.

Курорти "ДНР" KP.UA (фото: Діна Вишневські)

"Ми жили в номерах "люкс", то у нас гаряча вода була по графіку з 8 до 10 ранку, і з 20 до 22 вечора. Не було своєї кухні або мікрохвильовки – усе спільне. Але платити 2000 рублів (750 грн) за день за проживання і бігати на інший кінець двору до мікрохвильовки я виявилася не готова", – поділилася одна з туристок.

Також очевидці зазначили, що на пляжах нерідко можна зустріти бойовиків, а ввечері часто чутно вибухи.

"Пляжі не облаштовані зовсім... Ми не бачили прибиральників на пляжах, зате бачили зруйновані пірси і хвилерізи, на які просто повісили таблички "Стрибати заборонено", – підсумували відпочивальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський блогер Ілля Варламов висміяв "сучасні" курорти в анексованому Криму, зазначивши, що раніше "райські" місця перетворили в "гадючник".

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