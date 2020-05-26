Пляжі в містах та на курортах вже готують до літнього сезону, але тепер відпочиваючим доведеться дотримуватися деяких правил.

Про те, як правильно дотримуватися заходів безпеки, щоб не заразитися коронавірусом пише "Рамблер".

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Головним залишається дотримання дистанції між відпочиваючими. Не можна збиратися натовпами в одному місці. Краще вибирати місця подалі від інших людей. Перебуваючи у воді, теж важливо дотримуватися дистанції.

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Як пише видання, безпечніше гуляти по пляжу, а не лежати на сонці. Якщо людина довго перебуває на одному місці, ризик заразитися більше.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, в Іспанії знайшли спосіб, як захистити туристів на пляжах від коронавірусу за допомогою штучного інтелекту. На одному з пляжів міста Фуенхірола встановили спеціальні датчики для забезпечення соціального дистанціювання.