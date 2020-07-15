Як в Криму "розводять" туристів з Росії: оприлюднені поширені схеми

У ЗМІ розкрили схеми наживи на туристах, які відпочивають в анексованому Росією Криму влітку 2020 року.

Про це пише видання "Московський комсомолець". Так, журналістка Світлана Цікуліна зазначила, що часто туристи під час бронювання готелів дивляться красиві фотографії, заздалегідь платять велику суму за квартиру або приватну віллу, а після прибуття в Крим виявляється, що все виглядає зовсім не так, як в мережі.

Наприклад, після перегляду фото туристка з Москви забронювала в Криму приватний екобудинок з басейном за 12 тисяч рублів на добу (близько 4,6 тис. грн). Однак пізніше з'ясувалося, що опис і знімки курортного місця абсолютно не відповідають дійсності.

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"Насправді екобудинок виявився звичайним невеликим (60 метрів) дерев'яним літнім будиночком з прибудованим відкритим басейном 2 на 4 метри, котрий більше скидався на корито", – поскаржилася Оксана.

Відзначається також, що туристи часто помилково знімають багатолюдну "ділянку-гуртожиток" замість приватної вілли. При цьому в оголошеннях про це не вказано ані слова.

Відпочинок в Криму 2020 Twitter Роксолана Крим

"Забронювали просторий будинок з ділянкою під Алуштою за 15 тисяч рублів на добу (5,8 тис.грн). Пізніше з'ясувалося, що на малесенькій випаленій сонцем території стоять аж три будинки, два з яких в сезон господарі здають, а в третьому живуть самі з двома дітьми, кішкою і собакою", – розповіла російська туристка з Санкт-Петербурга.

Крім цього, більшість господарів готелів і готельних комплексів не дотримуються профілактичних заходів, що діють під час пандемії коронавірусу. Зокрема, відстань між лежаками на пляжах скоротилася до 30-40 сантиметрів замість належних 1,5-2 метрів.

Відпочинок в Криму ІА Regnum

Крім цього, в мережі порівняли вартість відпустки в Криму для росіян з придбанням житла в Москві. Зокрема, за оренду місцевої вілли на 14 днів туристам з РФ доведеться заплатити близько 11 мільйонів рублів, а відпочинок сім'ї з маленькою дитиною в Криму обійдеться приблизно в 640 тисяч рублів.

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Як відпочивають в Криму в 2020 році Twitter Роксолана Крим

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Крим: як відпочивають туристи з РФ Блог Іллі Варламова

Крим: як відпочивають російські туристи Блог Іллі Варламова

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський блогер Ілля Варламов висміяв "сучасні" курорти в анексованому Криму, зазначивши, що раніше "райські" місця перетворили в "гадючник".

В окупованому Росією Криму готелі підняли ціни. У багатьох націнка склала 100%, що перевищило вартість відпочинку в п'ятизіркових готелях Туреччини.