Як упакувати максимум речей в ручну поклажу без доплати: названо спосіб

Авіапасажирам слід використовувати певний спосіб упакування валізи, щоб взяти з собою в подорож як можна більше речей й уникнути перевищення габаритів при перевірці в аеропорту.

Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на автора путівника The Epic Adventurer Джулію Хадсон. За її словами, туристам необхідно пристосуватися до вертикальної техніки складання одягу. Для цього предмет гардероба, наприклад, футболку або штани, слід розмістити лицьовою стороною вниз, звести всередину рукава або штанини, а потім два рази скласти навпіл.

Таким чином, як пояснює Джулія, речі повинні приблизно відповідати габаритам сумки. Потім весь одяг потрібно скласти в ряд, а не в стопку, і щільно притиснути її до стінок багажу.

"Зазначені правила упакування допоможуть скласти ваш одяг для подорожі більш компактно. До того ж вони дозволять заощадити місце, так що ви зможете втиснути у валізу набагато більше предметів", – підкреслила Хадсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам надійний спосіб уникнути втрати валізи під час авіаподорожі.