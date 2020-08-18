Як убезпечити себе в готелі: названо способи

Відома в соцмережах стюардеса Кет Камалані розкрила способи убезпечити себе під час проживання в готелі.

Відповідний ролик з поясненнями дівчина опублікувала на особистій сторінці в TikTok (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Так, за словами бортпровідниці, насамперед туристи не повинні вимовляти цифру свого номера вголос на стійці реєстрації, якщо поруч із ними хтось стоїть. Вона зазначила, що в номер теж краще не заходити, якщо поруч є сторонні.

"Коли ви зайдете в номер, відразу переконайтеся, що в кімнаті немає інших людей, відсунувши фіранки й подивившись під ліжком. Також не забувайте зачиняти двері номера на замок", – додала вона.

kaspersky.com.au

Далі стюардеса порекомендувала перевіряти кути матраца на предмет наявності клопів і відразу ж прибирати з ліжка покривало й декоративні подушки, оскільки їх ніколи не перуть. Вона також застерегла мандрівників від того, щоб вони не клали свої валізи та сумки на чисте ліжко, оскільки вони стояли на підлозі в аеропорту.

departures.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо спосіб, як менше платити в готелях.