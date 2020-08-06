Як стюардеси оцінюють пасажирів при посадці на борт: цікаві деталі

Юля Ухіна Журнал 21:06, 6.08.2020

Далеко не всі знають, що стюардеси – це висококласні психологи, які, тільки глянувши на вас, можуть визначити, становите ви загрозу чи ні.

Про те, за якими параметрами пасажирів оцінюють при посадці на борт, розповіло видання "Рамблер".

Не вітаєтесь

Привітання – це частина перевірки. Якщо ви заходите в літак з незадоволеним обличчям і не вітається – це означає, що ви не та людина, до якої варто звертатися в непередбаченій ситуації за допомогою.

pinterest.com

Не дивитесь в очі

Бортпровідники зустрічають пасажирів при посадці та намагаються кожному подивитися в очі. Якщо вони не бачать відповідної реакції, то це привід насторожитися і приділити цьому пасажирові особливу увагу.

elle.ua

Зайва метушня

Людина, яка багато метушиться і не знає, куди себе подіти, завжди викликає підозри. А якщо це борт літака, то за таким пасажиром потрібне око та око. Тому, за словами інсайдерів, якщо ви скуті в рухах, киваєте і мотаєте головою, часто міняєте пози, швидше за все, за вами будуть пильно спостерігати весь політ.

moscow-airports.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розповіла про те, яких пасажирів можна вважати найціннішими на борту літака в процесі авіаперельоту.

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Travel Журнал

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