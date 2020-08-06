Як стюардеси оцінюють пасажирів при посадці на борт: цікаві деталі (фото - sm.news).
Далеко не всі знають, що стюардеси – це висококласні психологи, які, тільки глянувши на вас, можуть визначити, становите ви загрозу чи ні.
Про те, за якими параметрами пасажирів оцінюють при посадці на борт, розповіло видання "Рамблер".
Привітання – це частина перевірки. Якщо ви заходите в літак з незадоволеним обличчям і не вітається – це означає, що ви не та людина, до якої варто звертатися в непередбаченій ситуації за допомогою.
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Бортпровідники зустрічають пасажирів при посадці та намагаються кожному подивитися в очі. Якщо вони не бачать відповідної реакції, то це привід насторожитися і приділити цьому пасажирові особливу увагу.
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Людина, яка багато метушиться і не знає, куди себе подіти, завжди викликає підозри. А якщо це борт літака, то за таким пасажиром потрібне око та око. Тому, за словами інсайдерів, якщо ви скуті в рухах, киваєте і мотаєте головою, часто міняєте пози, швидше за все, за вами будуть пильно спостерігати весь політ.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розповіла про те, яких пасажирів можна вважати найціннішими на борту літака в процесі авіаперельоту.