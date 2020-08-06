Як створюються розкішні страви на круїзному лайнері: кухар розкрив секрети

Шеф-кухар круїзного лайнера Том Геттер розкрив секрети розкішних страв, що подаються пасажирам.

Так, чоловік розповів, що їжа в кожному маршруті унікальна і передає мандрівникам харчові традиції місць, де зупиняється судно, повідомляє Daily Express.

"Наші страви відображають регіони, в які ми подорожуємо, включаючи місцеві смаки і продукти, всюди, де це можливо. Наприклад, коли ми пливемо в Північну Америку, я завжди переживаю про те, щоб отримати місцеві інгредієнти з ринків Квебека: їх чорниця і гриби унікальні", –зазначив Геттер.

Кухарі намагаються створювати кожного разу унікальні страви fishki.net

За його словами, багато туристів недооцінюють величезний обсяг роботи, яка відбувається на кухні, щоб запропонувати гостям розкішні обіди в море. Адже кухарям потрібно заздалегідь добути інгредієнти, враховуючи сезонні коливання з поставками в портах. Проте Геттер підсумував, що кожна страва на лайнері приготовлена з любов'ю.

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