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Як створюються розкішні страви на круїзному лайнері: кухар розкрив секрети

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Журнал
1,5 т.
Стало відомо, як створюють страви на круїзному лайнері

Стало відомо, як створюють страви на круїзному лайнері.

Шеф-кухар круїзного лайнера Том Геттер розкрив секрети розкішних страв, що подаються пасажирам.

Так, чоловік розповів, що їжа в кожному маршруті унікальна і передає мандрівникам харчові традиції місць, де зупиняється судно, повідомляє Daily Express.

"Наші страви відображають регіони, в які ми подорожуємо, включаючи місцеві смаки і продукти, всюди, де це можливо. Наприклад, коли ми пливемо в Північну Америку, я завжди переживаю про те, щоб отримати місцеві інгредієнти з ринків Квебека: їх чорниця і гриби унікальні", –зазначив Геттер.

Кухарі намагаються створювати кожного разу унікальні страви

Кухарі намагаються створювати кожного разу унікальні страви fishki.net

За його словами, багато туристів недооцінюють величезний обсяг роботи, яка відбувається на кухні, щоб запропонувати гостям розкішні обіди в море. Адже кухарям потрібно заздалегідь добути інгредієнти, враховуючи сезонні коливання з поставками в портах. Проте Геттер підсумував, що кожна страва на лайнері приготовлена з любов'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, які дивні й огидні страви можна зустріти в туристичних країнах.

подорожіїжа
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