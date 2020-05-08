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8 травня • оновлено в 13:32
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Як розпізнати коронавірус у літаку: названо спосіб

2.2т
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Одна з найбільших авіабудівних компаній Airbus знайшла спосіб розпізнавати коронавірус на борті літака та в аеропортах.

Для цього перевізник почав співпрацювати з каліфорнійським стартапом Koniku, який займається розробками у сфері біологічних технологій, пише New York Post.

Як розпізнати коронавірус у літаку: названо спосіб

Компанії вже працюють над інновацією, яка допоможе виявляти та відстежувати речовини, що виробляються в організмі в разі зараження вірусом.

"Більшість інфекцій та захворювань зумовлюють незначні зміни у нашому диханні, які потім призводять до виражених запахів. Якщо ми зможемо розпізнавати ці запахи, то зможемо визначати і наявність вірусів", – пояснив засновник стартапу Ош Агаб.
Як розпізнати коронавірус у літаку: названо спосіб

pexels.com

Він уточнив, що їхній винахід працюватиме безконтактно за допомогою сенсорів і рецепторів, запрограмованих на розпізнавання змін у складі поту й запаху з рота.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація туризму заявила, що 2020 року кількість туристів у світі може знизитися до 80% через пандемію коронавірусу.

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Автор
Марія Дідик
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