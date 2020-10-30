Як розізлити бортпровідника в літаку: названо фрази
Російська стюардеса Карина активно ділиться з підписниками розповідями про свою роботу. Так, в цей раз дівчина назвала список фраз, які дратують всіх бортпровідників.
На своїй сторінці в Instagram Карина заявила, що у багатьох вже виробився імунітет до цих фраз.
"Поставте мою сумку на полицю"
"Якщо ви не можете самостійно покласти свою ручну поклажу на полицю – значить це не ручна поклажа. У наші обов'язки не входить важка робота. А під час пандемії коронавірусу таке прохання і зовсім ставить під загрозу наше здоров'я".
"Мені що, в масці весь політ сидіти?"
"Маски необхідні як бортпровідникам, так і пасажирам. Єдиний виняток – коли ви їсте або п'єте. А кажучи "сидіти в масці", ми маємо на увазі носити її так, щоб вона прикривала як ніс, так і рот".
Будь-які жарти про COVID-19
"Є речі, які ніколи не повинні робити, перебуваючи в аеропорту або на борту. Серед них – будь-які жарти про наявність або перенесення коронавірусу. Недоречний гумор може легко повернути вас на землю, навіть якщо ваш літак ще не злетів".
"Чому я не можу пересісти в бізнес-клас? Там же порожньо!"
"Тому що ви за нього не заплатили наперед. Все просто".
"Минулого разу сумка сюди містилася/мені дозволяли/молоко було" і т.п
"Це було минулого разу, а тепер все по-іншому, тому що:
а) Зараз господиня на борту я і я працюю за керівними документами авіакомпанії;
b) Минулого разу ви могли летіти іншим бортом".
Крім того, бортпровідників не варто просити доглядати за вашими дітьми. Більш того, вони не повинні на це погоджуватися.
"Чому нас не годують?"
"Більшість авіакомпаній скасували харчування на нетривалих рейсах ще до коронавірусу. А тепер з'явилося ще більше обмежень: авіакомпанії продовжують експериментувати з різними варіантами мінімізації контактів між бортпровідниками та пасажирами. Так що краще добре поїсти перед тим, як сісти в літак, або взяти в салон свою їжу. Тим більше це не забороняється".
Як повідомляв OBOZREVATEL, стюардеса назвала головну умову успішного спілкування з бортпровідниками.