Як розізлити бортпровідника в літаку: названо фрази

Російська стюардеса Карина активно ділиться з підписниками розповідями про свою роботу. Так, в цей раз дівчина назвала список фраз, які дратують всіх бортпровідників.

На своїй сторінці в Instagram Карина заявила, що у багатьох вже виробився імунітет до цих фраз.

"Поставте мою сумку на полицю"

"Якщо ви не можете самостійно покласти свою ручну поклажу на полицю – значить це не ручна поклажа. У наші обов'язки не входить важка робота. А під час пандемії коронавірусу таке прохання і зовсім ставить під загрозу наше здоров'я".

"Мені що, в масці весь політ сидіти?"

"Маски необхідні як бортпровідникам, так і пасажирам. Єдиний виняток – коли ви їсте або п'єте. А кажучи "сидіти в масці", ми маємо на увазі носити її так, щоб вона прикривала як ніс, так і рот".

Стюардеса назвала список фраз, які дратують всіх бортпровідників Instagram Карини

Будь-які жарти про COVID-19

"Є речі, які ніколи не повинні робити, перебуваючи в аеропорту або на борту. Серед них – будь-які жарти про наявність або перенесення коронавірусу. Недоречний гумор може легко повернути вас на землю, навіть якщо ваш літак ще не злетів".

"Чому я не можу пересісти в бізнес-клас? Там же порожньо!"

"Тому що ви за нього не заплатили наперед. Все просто".

"Минулого разу сумка сюди містилася/мені дозволяли/молоко було" і т.п

"Це було минулого разу, а тепер все по-іншому, тому що:

а) Зараз господиня на борту я і я працюю за керівними документами авіакомпанії;

b) Минулого разу ви могли летіти іншим бортом".

Крім того, бортпровідників не варто просити доглядати за вашими дітьми. Більш того, вони не повинні на це погоджуватися.

Стюардеса з Росії назвала список фраз, які дратують бортпровідників Instagram Карини

"Чому нас не годують?"

"Більшість авіакомпаній скасували харчування на нетривалих рейсах ще до коронавірусу. А тепер з'явилося ще більше обмежень: авіакомпанії продовжують експериментувати з різними варіантами мінімізації контактів між бортпровідниками та пасажирами. Так що краще добре поїсти перед тим, як сісти в літак, або взяти в салон свою їжу. Тим більше це не забороняється".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стюардеса назвала головну умову успішного спілкування з бортпровідниками.