Як пройти тест на COVID-19 в аеропорту: докладна інструкція

Як пройти тест на коронавірус в аеропорту. колаж

Міністр інфраструктури Владислав Криклій докладно розповів про те, як українці, які повернулися в країну після відпустки за кордоном, можуть здати ПЛР-тест в аеропорту.

За його словами, в Україні ця опція вже доступна в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" – там розміщені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестів, написав Криклій на своєму Telegram-каналі.

Так, проходити тестування можуть всі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію відповідно до алгоритму припинення самоізоляції для осіб, які перетнули державний кордон. Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України в ті країни, де обов'язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Забір матеріалу проводиться в пункті забору в аеропорту.

Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку в Центр громадського здоров'я, а потім – в додаток "Дій вдома".

Тест оплачується виключно онлайн. При його складанні необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, яка тестується.

Номер телефону вказується в формі, який повинен збігатися з вашим номером у списку "Дій вдома".

Зазначимо, тест можна зробити як в аеропорту, так і самостійно в будь-який інший акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Владислав Кулеба заявив, що станом на 14 липня українці можуть провести відпустку в декількох популярних курортних країнах, серед яких Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія. Він також озвучив правила в'їзду в ці країни і повернення в Україну з них.