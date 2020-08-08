Як подорожують багатії під час пандемії: розкрито спосіб перетину закритих кордонів

Названо один із можливих способів перетинати закриті кордони під час пандемії коронавірусу для заможних людей. Він полягає в отриманні "золотої" візи.

Про це повідомляє CNN. За словами інсайдерів, йдеться, зокрема, про інвестиційну імміграцію – отримання посвідки на проживання за інвестиції в економіку тієї чи іншої країни. Інтерес до такої програми в заможних людей з'явився після спалаху COVID-19. Вони розглядають її з позиції питань охорони здоров'я та потенційного притулку.

"Люди дійсно хочуть мати альтернативне громадянство як певний страховий поліс, який дає їм "план Б", – зазначив глава консультаційної фірми з питань глобального громадянства Henley & Partners Домінік Волек.

Pixabay.com

Найчастіше для цих цілей розглядають Чорногорію, Мальту або Кіпр. Завдяки громадянству цих країн люди можуть вільно переміщатися Євросоюзом, отримують якісну медицину й освіту. Також мають попит Нова Зеландія, Австралія, Великобританія та США.

Правда, імміграцію через інвестицію зможуть дозволити собі громадяни з дуже високим рівнем доходу. Наприклад, програма в Австралії обійдеться приблизно в 1-3,5 млн доларів, а в Новій Зеландії – 1,9-6,5 млн доларів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки коштує відпочинок на найпопулярніших курортах Азовського моря і за скільки можна відпочити в Грузії, яка вже з 1 липня готова приймати гостей.