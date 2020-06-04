Як подорожувати під час пандемії коронавірусу: названо головну пораду

Бортпровідники дали пораду тим, хто змушений під час пандемії коронавірусу здійснювати перельоти. Вони розповіли, як вибрати найменш завантажений рейс серед інших.

Один із користувачів подав думку вибирати будні дні для перельотів, оскільки у вихідні зазвичай летить більше народу. Своїми ідеями бортпровідники поділилися на порталі Reddit.

pexels.com

Зробити це доволі проблематично, оскільки більшість авіаперевізників скоротила обсяг польотів на 80-90%. Можна віддавати перевагу авіакомпаніям, які роблять все для забезпечення соціального дистанціювання.

pexels.com

Інші користувачі запропонували відкласти переліт до моменту, коли рейсів стане трохи більше.

"Авіакомпанії очікують збільшення рейсів в червні на 40-60%, тому, якщо ви почекаєте, ситуація покращиться", – зазначив користувач під ніком MasterPh0.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стюардеса з ніком Shrey Para розповіла про вчинки авіапасажирів, які обурюють її найбільше.