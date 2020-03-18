Як подорожувати під час карантину: в мережі показали спосіб

У зв'язку з пандемією коронавірусу більшість країн закрили авіасполучення, а людям не рекомендують виходити з дому. Не кажучи вже про подорожі.

Однак відвідати цікаві туристичні місця можна й не виходячи з квартири. OBOZREVATEL зібрав список сайтів, які допоможуть здійснити онлайн-подорож.

Лувр у Парижі dotravel.com

Google Street View

За допомогою сервісу Google Street View можна "погуляти" вулицями багатьох міст світу – сьогодні панорами в Google представлені більше, ніж у 80 країнах. Просто переходите за посиланням, вибираєте місце, в якому хочете "побувати" й насолоджуйтеся онлайн-прогулянкою.

Нью-Йорк afisha.nyc

Google Arts and Culture

Для тих, хто сумує за мистецтвом, у Google є окремий сервіс Google Arts and Culture, де зібрані посилання на провідні музеї світу. Тут також можна погуляти і роздивитися експонати й визначні пам'ятки.

Наприклад, можна відвідати музей Ван Гога в Амстердамі, вулкани Камчатки, Національний парк Йосеміті, музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорку.

Також у Google є платформа з віртуальними подорожами українськими музеями під небом.

Музей Ван Гога в Амстердамі theplacement.ru

Крім того, багато музеїв зараз відкривають доступ онлайн до своїх експозицій.

Галерея Уффіці

На даний момент музей Італії закритий до квітня, але Галерію Уффіці можна відвідати онлайн. Вона розташовується в палаці у Флоренції і є одним з найважливіших музеїв європейського образотворчого мистецтва.

Галерея Уффіці italyme.ru

Лувр

Один з найвідоміших музеїв Франції Лувр відкрив онлайн-тури по своїм найпопулярнішим експозиціям.

Віденська опера

Якщо ви завжди мріяли побувати у Віденській опері, зараз це цілком може стати реальним. Віденська опера відкрила свої архіви для прямої трансляції. Щодня на сайті транслюються записи попередніх виступів опери й балету.

Віденська опера kidpassage.com

Метрополітан-музей у Нью-Йорку

Екскурсію по Метрополітан-музею з найцікавішими залами можна подивитися за допомогою 3D-ролика.

Якщо ж ви не хочете "ходити" по музеям, а плануєте вивчити кожен експонат, то можна звернутися до численних онлайн-колекцій, які доступні на платформах.

Наприклад, Британський музей представляє більше 3,5 мільйонів експонатів.

Британський музей planetofhotels.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавірусу.

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