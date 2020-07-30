Як отримати місце в бізнес-класі літака: названо найлегші способи

Досвідчені мандрівники розкрили легкі способи отримати авіаквиток у бізнес-класі літака.

Рекомендації пасажирів, розміщені на порталі Smarter Travel, наводить Daily Express. Вони озвучили лайфхаки, які випробували на власному досвіді.

Перша порада, яку дали туристи, – бути "лояльним" клієнтом авіакомпанії. У разі, якщо турист часто користується послугами одного й того ж перевізника, для нього передбачаються різні бонуси. Також пасажирам порекомендували користуватися кредитними картками – це дозволить накопичувати милі, які надалі можна застосувати для підвищення класу обслуговування.

Turkish Airlines

Крім цього, має значення час проходження реєстрації на обраний рейс. Так, краще реєструватися на рейс заздалегідь, бажано за 24 години до посадки.

"У "ранніх пташок" є більше шансів отримати привілеї в польоті. Чим довше йде реєстрація, тим комфортних місць стає все менше", – зазначено в тексті.

Автори матеріалу також порадили приїжджати в аеропорт завчасно і, не соромлячись, цікавитися на стійці реєстрації, чи є в наявності квитки в бізнес-клас і скільки за них необхідно доплатити. Водночас туристам потрібно виглядати охайно, оскільки "ніхто не посадить вас у передній частині літака, якщо ви будете в шортах і шльопанцях".

"Не забувайте шукати вигідні пропозиції. Якщо ви подорожуєте з сім'єю або компаньйоном, купівля двох квитків за тарифами першого класу може бути дешевше", – йдеться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Хізер Пул, автор книги про роботу авіакомпанії, розповіла про звичку пасажирів, яка найбільше дратує бортпровідниць.