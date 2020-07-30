Досвідчені мандрівники розкрили легкі способи отримати авіаквиток у бізнес-класі літака.

Рекомендації пасажирів, розміщені на порталі Smarter Travel, наводить Daily Express. Вони озвучили лайфхаки, які випробували на власному досвіді.

Перша порада, яку дали туристи, – бути "лояльним" клієнтом авіакомпанії. У разі, якщо турист часто користується послугами одного й того ж перевізника, для нього передбачаються різні бонуси. Також пасажирам порекомендували користуватися кредитними картками – це дозволить накопичувати милі, які надалі можна застосувати для підвищення класу обслуговування.

Як отримати місце в бізнес-класі літака: названо найлегші способи Turkish Airlines

Крім цього, має значення час проходження реєстрації на обраний рейс. Так, краще реєструватися на рейс заздалегідь, бажано за 24 години до посадки.

"У "ранніх пташок" є більше шансів отримати привілеї в польоті. Чим довше йде реєстрація, тим комфортних місць стає все менше", – зазначено в тексті.

Автори матеріалу також порадили приїжджати в аеропорт завчасно і, не соромлячись, цікавитися на стійці реєстрації, чи є в наявності квитки в бізнес-клас і скільки за них необхідно доплатити. Водночас туристам потрібно виглядати охайно, оскільки "ніхто не посадить вас у передній частині літака, якщо ви будете в шортах і шльопанцях".

"Не забувайте шукати вигідні пропозиції. Якщо ви подорожуєте з сім'єю або компаньйоном, купівля двох квитків за тарифами першого класу може бути дешевше", – йдеться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Хізер Пул, автор книги про роботу авіакомпанії, розповіла про звичку пасажирів, яка найбільше дратує бортпровідниць.