Як одягатися для перельоту, щоб отримувати безкоштовні бонуси: стюардеса розкрила секрет

Стюардеса, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, на що може вказувати одяг пасажира літака і як це впливає на ставлення до нього екіпажу.

Так, за її словами, від вбрання туристів безпосередньо залежить перше враження про них – зокрема, бортпровідниця вважає, що їм слід виглядати красиво і охайно, а також бути тверезими і приємно пахнути. Про це пише Daily Express.

Стюардеса вказала, що якщо зовнішній вигляд пасажира – належний, бортпровідники будуть більш поблажливо ставитися і намагатимуться всіляко йому догодити.

Рixabay

"Коли я бачу жінку або чоловіка, які одягнені зі смаком, мені здається, що вони здатні дотримуватися норм пристойності і, ймовірно, будуть вести себе добре. Стосовно нього захочеться бути добрим, чуйним і ввічливим у процесі спілкування", – пояснила співробітниця авіакомпанії.

Крім того, ще одна стюардеса вважає, що, якщо "одягнутися з розумом", можна претендувати на безкоштовне підвищення класу обслуговування на борту.

"Ви повинні виглядати так, ніби часто подорожуєте. Тільки не робіть вибір на користь дизайнерського одягу. Це справді допомагає: деяким клієнтам можуть відмовити в підвищенні класу, якщо вони не будуть одягнені належним чином", – уклала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з харчової безпеки Жан Дібл назвала чотири продукти харчування, які не можна вживати на борту літака.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!