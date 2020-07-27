Як обкрадають українців в аеропортах: названо поширену схему

Ольга Веркалець Журнал 19:23, 27.07.2020 Оновлено: 19:33, 27.07.2020

Журналіст програми "Таємний агент" на Новому каналі Олександр Адамлюк розповів, як українців масово обкрадають в аеропортах за конкретною схемою.

Одна зі співробітниць аеропорту у приватній розмові зізналася про сліпі зони багажного відділення (відео дивіться нижче).

"Є центровщик, який розподіляє в літаку валізи. Він ставить сумку в сліпій зоні багажного відділення. Начебто ставить її, а сам риється всередині. Крадіжка йде від начальника. Він знає, хто цим промишляє, й отримує відкат. Є круті рейси – Лондон, Брюссель і так далі. Туди летять бізнесмени, у них у багажі може бути дорогий годинник, парфуми. Начальник відправляє потрібних людей обслуговувати такі рейси", – розповіла жінка.

Адамлюк обслуговував рейс із Катару – найбагатшої азіатської країни. За роботою вантажників пильно стежили співробітники служби безпеки. Проте, коли бригада пішла розвантажувати черговий літак, представника СБУ вже не було.

"Ми розвантажували багаж, і ніхто нас не контролював. Якби у нас було бажання вкрасти, ми б це могли зробити. До речі, історій про крадіжки від вантажників я почув в аеропорту багато, але на власні очі так їх і не побачив. Мої колеги були проти незаконної діяльності. Під час прийому на роботу мені сказали, якщо я бачу крадіжку, але не повідомляю про неї, то стаю співучасником", – додав журналіст.

Щоб вантажники в аеропорту не рилися у ваших речах, потрібно збільшити час проникнення в сумку. Для цього використовуйте додаткові замки та обертайте валізу плівкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше анонімний пілот назвав головну помилку пасажирів, які спізнюються на літак або пропускають свій рейс.

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

У Криму попрощались із загиблим сином політв'язня Сулейманова. Відео

Заступник голови ОПУ Тимошенко влаштував розбірки зі ЗМІ: хамив і погрожував силою

Скнилівська трагедія відбулася 18 років тому: фото, відео, спогади очевидців

В Україні кардинально змінять пенсійні правила: як і кому нарахують

Соловйов знайшов "український слід" у протестах у Хабаровську: йому відповіли