Як обкрадають українців в аеропортах: названо поширену схему

Журналіст програми "Таємний агент" на Новому каналі Олександр Адамлюк розповів, як українців масово обкрадають в аеропортах за конкретною схемою.

Одна зі співробітниць аеропорту у приватній розмові зізналася про сліпі зони багажного відділення (відео дивіться нижче).

"Є центровщик, який розподіляє в літаку валізи. Він ставить сумку в сліпій зоні багажного відділення. Начебто ставить її, а сам риється всередині. Крадіжка йде від начальника. Він знає, хто цим промишляє, й отримує відкат. Є круті рейси – Лондон, Брюссель і так далі. Туди летять бізнесмени, у них у багажі може бути дорогий годинник, парфуми. Начальник відправляє потрібних людей обслуговувати такі рейси", – розповіла жінка.

Адамлюк обслуговував рейс із Катару – найбагатшої азіатської країни. За роботою вантажників пильно стежили співробітники служби безпеки. Проте, коли бригада пішла розвантажувати черговий літак, представника СБУ вже не було.

"Ми розвантажували багаж, і ніхто нас не контролював. Якби у нас було бажання вкрасти, ми б це могли зробити. До речі, історій про крадіжки від вантажників я почув в аеропорту багато, але на власні очі так їх і не побачив. Мої колеги були проти незаконної діяльності. Під час прийому на роботу мені сказали, якщо я бачу крадіжку, але не повідомляю про неї, то стаю співучасником", – додав журналіст.

Щоб вантажники в аеропорту не рилися у ваших речах, потрібно збільшити час проникнення в сумку. Для цього використовуйте додаткові замки та обертайте валізу плівкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше анонімний пілот назвав головну помилку пасажирів, які спізнюються на літак або пропускають свій рейс.