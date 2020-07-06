Як обійти обмеження по ручній поклажі в аеропорту: розкриті легкі способи

Авіапасажирам розкрили легкі способи обійти обмеження на провезення речей в ручній поклажі в аеропорту.

Про це повідомляє видання Daily Express. За словами інсайдерів, в першу чергу туристам рекомендується приїжджати в аеропорт завчасно – адже, якщо сумка не відповідає допустимим габаритам, ймовірність, що її все ж дозволять розмістити на багажній полиці, вища шляхом меншого числа зареєстрованих на рейс.

фото – bzk.aero

Крім того, щоб заощадити місце в ручній поклажі, а також уникнути доплати за надмірну вагу, пасажири можуть одягнути частину речей безпосередньо на себе. Або ж їм варто заздалегідь придбати валізу або сумку, які не перевищуватимуть максимально дозволених для провезення розмірів.

фото – puccini.ua

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