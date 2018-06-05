Як не зіпсувати відпочинок на морі: поради телеведучої

Тетяна Сорокоус з реаліті-шоу "Таємний агент", які виходить на "Новому каналі", розповіла OBOZREVATEL, як безпечно відпочити на морському узбережжі.

Відпустка – одна з найочікуваніших подій робочого року. Тому хочеться, щоб ці дні або тижні пройшли ідеально. Дуже часто ми розраховуємо на турагентство або довіряємо словам зовсім незнайомих людей. І все ж, комфортний та безпечний відпочинок біля моря залежить від нас самих.

Тетяна Сорокоус

Житло

Плануючи відпочинок на морських курортах України, насамперед ми шукаємо житло. Переглядаючи сайти готелів або баз відпочинку, бачимо дуже красиві картинки. Але особисто я стикалася з такою ситуацією, коли по приїзду на місце розумієш – твій відпочинок накрився.

Щоб не допустити таких ситуацій, перевірте особисто всі можливі відгуки на сайтах, в соціальних мережах, на форумах. Почитайте, що пишуть користувачі про цей готель, гостьовий будиночок чи базу відпочинку. Попросіть користувачів, які відпочивали в цьому місці, скинути реальні фотографії. Зазвичай діляться охоче.

Пляж

Головне місце на морському узбережжі, це, звісно ж, пляж. Багато місцевих готелей орендують ділянки державних пляжів, ставлять на них шезлонги, бари і вимагають за це плату. Так, вони можуть вимагати оплату за шезлонг, але не за пісок.

Ви маєте право прийти на такий пляж, вибрати собі вільне місце між шезлонгами і спокійно собі засмагати. Річ у тім що, згідно із законом, пляж – для всіх відпочиваючих, а шезлонг – це послуга, що надається орендарем, і за вашим бажанням ви можете нею скористатися чи ні.

Якщо до вас підійде співробітник такого пляжу з вимогою покинути територію або орендувати шезлонг, знайте - він не правий.

Скачайте з офіційного сайту "Водний кодекс України", в якому зазначені всі положення про право користування пляжами. Закон стане аргументом у разі вимоги орендувати обладнання для подальшого перебування.

Їжа

Зрозуміло, одна з приємних частин відпочинку на пляжі – пляжні закуски: мідії, рапани, пахлава, кукурудза тощо. І тут журналіст "Таємного агента" категоричний – ніколи і нічого не купуйте на пляжах! Проте, якщо утриматися ви не в змозі, хоча б дотримуйтеся цих простих правил:

1) Якісна продукція ніколи не буде лежати в прозорих пластикових боксах, на яких маркером написані незрозумілі слова. Такі бокси відкриті сонячним променям, чому будь-яка продукція - прямий шлях до розладу шлунка або отруєння;

2) Купуйте продукцію тільки у людей, які ходять зі спеціальними переносними холодильниками, в фірмових футболках, з бейджами з іменами і назвою фірми;

3) Продавець повинен бути в поліетиленових рукавичках.

Нещодавно OBOZREVATEL писав про причини, за якими найчастіше гинуть туристи.