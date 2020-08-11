Як не втратити свої речі при огляді ручної поклажі в аеропорту: названо спосіб. Факти ICTV

Користувачі онлайн-платформи Reddit назвали способи, як уникнути вилучення речей з ручної поклажі під час огляду в аеропорту.

Ручна поклажа – це вантаж, який пасажир бере з собою на борт літака, не здаючи в багажне відділення. Тому важливо дотримуватися відповідних вимог безпеки, аби ваші речі не конфіскували, пише Daily Express.

Зокрема, є обмеження щодо провезення рідин на борту. Туристам заборонено ввозити рідини в ємностях, обсяг яких перевищує 100 мілілітрів. Дозволено мати при собі 1 літр рідини в загальній складності. Якщо мандрівники хочуть провезти більше, ніж 100 мл одної речовини, її слід розлити в декілька ємностей, які будуть відповідати ліміту.

Названо способи, як уникнути вилучення речей з ручної поклажі під час огляду в аеропорту ranok.ictv.ua

Також у мережі порадили купувати необхідні товари вже після огляду в магазинах безмитної торгівлі. Таким чином ви можете купити стільки, скільки захочете, і вам не доведеться чекати, поки вашу сумку перевірять.

Крім того, мандрівники при необхідності можуть купувати потрібні їм речі для особистої гігієни вже після прибуття в пункт призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось про те, яка доля чекає на речі, забуті пасажирами в аеропорту. Всі втрачені речі зберігаються в аеропорту певну кількість часу.