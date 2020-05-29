Як контролюватимуть туристів на пляжах під час пандемії: відомі подробиці

В Іспанії знайшли способи контролювати дотримання туристами правил поведінки на пляжі під час пандемії коронавірусу.

Про це пише видання The Sun.

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Так, повідомляється, що мер курортного міста Бенідорм Тоні Перез доручив чиновникам розробити план розділення території пляжу на ділянки, щоб віддалити відпочиваючих один від одного. Також буде контролюватися кількість людей.

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У Льорет-де-Марі пляжі розділили на сектори для туристів різного віку й соціальних груп. Зокрема, там з'являться спеціальні зони для пенсіонерів, сімей і дорослих без дітей.

Для забезпечення дотримання правил на пляжах будуть працювати більше 30 співробітників служби безпеки.

ktla.com

А в Таррагоні будуть обмежувати час перебування відпочиваючих на пляжах. Так, час відвідування хочуть скоротити до трьох годин.

traveller.com.au

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, який вид відпочинку може стати найпопулярнішим після пандемії.