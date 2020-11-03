Як і коли можна повернути гроші за авіаквиток: названо способи

Безповоротні квитки дозволяють заощадити на перельотах, однак ціна такої економії – неможливість їх повернути без втрати коштів.

Але, в деяких випадках, ви все-таки зможете отримати назад свої гроші, пише Рамблер.

Зрозуміло, найпростіше повернути витрачені гроші, якщо рейс не відбувся з вини авіакомпанії. Причому крім скасування, підставою для повернення є і перенесення рейсу на інший час (навіть якщо мова йде про незначну різницю), і зміни в маршруті слідування, наприклад, якщо зникає або додається пересадка. До речі, якщо пасажира необгрунтовано затримали на пункті огляду в аеропорту настільки, що він запізнився на свій рейс, то він теж має право повернути гроші за квиток.

Однак буває так, що безповоротний квиток намагаються здати через особисті проблеми. Які ж причини є поважними в даному випадку і дозволяють претендувати на повернення повної вартості квитка?

По-перше, хвороба, яка завадила пасажиру вирушити в дорогу. Для підтвердження необхідно надати лікарняний лист і довідку про те, що польоти пацієнтові не рекомендуються. При цьому потрібно розуміти, що лікарняний лист повинен діяти конкретно в день вильоту. Наприклад, якщо лист закрито у вівторок, а виліт в середу, то гроші в цьому випадку не повертають.

Як і коли можна повернути гроші за авіаквиток Aviasales

По-друге, хвороба родича. Однак тут є нюанс. Правило діє тільки в тому випадку, якщо родич повинен був летіти з вами одним рейсом.

Для підтвердження також необхідна довідка від лікаря про заборону польотів, лікарняний лист і документ, який свідчить про родинні стосунки. При цьому, наприклад, хвора дитина, якщо вона не повинна була летіти з батьками, не є підставою для повернення коштів.

По-третє, смерть члена сім'ї. В цьому випадку потрібно пред'явити свідоцтво про смерть та свідоцтво, що підтверджує родинний зв'язок з померлим. Повідомити про відмову від польоту потрібно до кінця реєстрації – краще це зробити і письмово, і усно, зателефонувавши в авіакомпанію.

Повернути гроші за квитки деяких зарубіжних авіакомпаній неможливо, так як в Європі, наприклад, всі непередбачені випадки, в тому числі хвороби, оплачуються за рахунок страховки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб відправитися в подорож, необов'язково мати для цього багато коштів. Досить лише приділити увагу плануванню і вивчити кілька лайфхаків, які допоможуть істотно заощадити в поїздці.