Як безпечно провести літню відпустку під час пандемії: поради туристам

Туристам дали слушні поради для проведення літньої відпустки під час пандемії коронавірусу і введених на її тлі карантинних та обмежувальних заходів.

Відповідний перелік розкрили в Daily Express. Так, насамперед мандрівникам рекомендують переконатися в тому, що всі необхідні об'єкти міської інфраструктури – наприклад, туалети або автостоянки, – відкриті й повноцінно функціонують.

Також автори матеріалу радять відпочивальникам дотримуватись норм безпеки: не з'являтися в особливо відвідуваних місцях, дотримуватись вимог соціальної дистанції, а також завжди носити захисні маски та не нехтувати дезінфекторами або антисептиками.

Крім того, за словами інсайдерів, після спалаху захворювання туристам завжди варто мати при собі банківську карту.

"Багато торгових точок зараз приймають тільки безготівкові платежі", – зазначено в матеріалі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Італії знайшли спосіб безпечного засмагання після пандемії коронавірусу.