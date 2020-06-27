Як безкоштовно потрапити у VIP-зал аеропорту: розкрито спосіб

Співробітники авіакомпаній назвали способи безкоштовно потрапити в бізнес-зал аеропорту, щоб з комфортом провести час перед перельотом.

Своїми порадами вони поділилися на форумі Quora, передає Daily Express. Один з користувачів розповів, що деякі дебетові та кредитні картки дозволяють власникам безкоштовно проходити у VIP-зали. На кожній карті записано певну кількість входів.

"Це кількість залежить від рівня карти q типу банківського рахунку", – зазначив він.

biletik.aero

Інший інсайдер зазначив, що пропуск до залу залежить від "лояльності до конкретної авіакомпанії": наприклад, якщо пасажир часто літає з лондонського аеропорту Хітроу авіакомпанією British Airways і заробляє певну кількість балів, він може отримати безкоштовний доступ до залів очікування альянсу Oneworld по всьому світу.

"Це забезпечить вам й інші переваги, наприклад пріоритетну реєстрацію. Таке можливо в будь-якій компанії", – додав він.

biletik.aero

Ще один співробітник аеропорту зазначив, що вхід в бізнес-зал в середньому коштує близько 20 фунтів. Він уточнив, що разовий прохід може собі дозволити кожен пасажир, адже приблизно стільки ж буде коштувати перекус у звичайному залі аеропорту.

cdo21.ru

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