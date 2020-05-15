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15 травня • оновлено в 12:43
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Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака: розкриті прості способи

4.3т
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Менеджер з розвитку онлайн-сервісу для пошуку авіаквитків Skyscanner Лінн Унік розповів, як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака.

Так, у комментарі виданню Daily Express фахівець розкрив прості способи, як зробити переліт більш комфортним.

Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака: розкриті прості способи

momondo.ru

За словами Лінн, найбільше шансів отримати місце в бізнес-класі в дні канікул банківських працівників та інших бізнес-мандрівників. Адже в цей період більшість місць в першому класі будуть вільні, і їх можуть запропонувати туристам з економа.

Ще одним способом отримати місце в класі підвищеного комфорту є програма лояльності. Так, якщо пасажир завжди вибирає одну й ту ж саму авіакомпанію та приєднався до програми лояльності, то він буде першим отримувати знижки та підвищення класу.

Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака: розкриті прості способи

sputnik.md

Також Унік порадив туристам заздалегідь приїжджати до аеропорту:

"Якщо ви приїдете на рейс одним з перших, то будете першим, хто дізнається, чи є вільні місця в бізнес-класі".

Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака: розкриті прості способи

ato.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше низка країн ЄС попередила, що через пандемію коронавірусу в світі авіакомпанії суттєво посилять правила пасажирських авіаперевезень. Наприклад, пасажирів зобов'яжуть бути в масці, в аеропортах вимагатимуть дотримуватися дистанції, а також введуть вибірковий контроль температури перед посадкою. Крім того, деякі країни хочуть дозволити авіасполучення тільки з тими державами, де немає коронавірусу.

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Автор
Анна Міхно
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