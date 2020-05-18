Як авіакомпанії захищають стюардес від коронавірусу: з'явилися фото

Через коронавірус авіакомпанії світу змушені вводити нові стандарти уніформи, продумуючи захист льотного персоналу буквально з голови до ніг.

Так, деякі з них розробили для стюардес спеціальну форму, схожу із засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), які носять медики в лікарнях, які спеціалізуються на коронавірусі. Про це повідомляє "Рамблер".

Фото: Emirates.com

За словами видання, нові костюми з масками для обличчя і довгими рукавами виготовили з міцного та дихаючого матеріалу. ЗІЗи вже були випробувані під час першого рейсу з Бангкока в Манілу, а сама форма Philippine Airlines отримала схвалення міністерства охорони здоров'я Філіппін.

Фото: rambler.ru

Щось схоже одягла на своїх співробітників й AirAsia. Авіакомпанія запевняє клієнтів, що вони будуть в безпеці протягом усього польоту. А самих пасажирів зобов'яжуть постійно носити маски як в салоні лайнера, так і під час отримання багажу.

Фото: foxnews.com

Фото: foxnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники розкрили правду про умови роботи в період пандемії коронавірусу.