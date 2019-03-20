"Я живий!" Комаров вперше прокоментував напад у Бразилії

Відомий український мандрівник, телеведучий та автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров прокоментував новину про напад на нього в Бразилії.

Він написав у своєму Instagram, що живий і здоровий, а відео було зроблено на зйомках і було злито в мережу як "жарт".

"Я живий і здоровий. На відео кадри зі зйомок, де я вчився працювати каскадером. А ось чому вони з'явилися в мережі, вирвані з контексту – це інше питання. За умовами договору з бразильською командою кіношників, які організовували ці зйомки, ми зобов'язувалися надати їм усі відзняті матеріали, тому що вони, як актори, теж беруть участь. Там їхні обличчя", – розповів Комаров.

Дмитро Комаров Instagram @ komarovmir

Він пояснив, що виклав відео на свій канал бразилець на ім'я Іван. На кадрах він біжить за українцем із пістолетом у ролі бандита. За словами Комарова, цей чоловік є каскадером і організатором зйомок.

"Подзвонили Івану з питанням, навіщо він це зробив, і він відповів: "Це просто жарт". В принципі, в каналі можна побачити, що там відоси зі зйомок фільмів. Я не дивлюся в екран телефону день і ніч в експедиціях, як роблять багато хто. Я майже не користуюся соцмережами. Тому вчора початку цієї хвилі не помітив. Уже пізно вночі мені додзвонилися колеги, я побачив відео і записав відеозвернення, сказав, що живий, подзвонив додому. Там теж захвилювалися сильно. Ранок я починаю не з телефону – немає такої звички. Звук на ніч відключаю, щоб не будив. Тому не одразу побачив, що телефон взагалі "червоний" від повідомлень", – додав він.

Дмитро Комаров Instagram @ komarovmir

Комаров розповів, що повноцінно випробував на собі роль каскадера: реально горів, тренувався, але дотримувався всіх заходів безпеки.

"Мене збивала машина, разів 50. Були вибухи, погоні. Це серія про виворіт бразильського кіновиробництва, яка в ефірі сьогодні. Саме тому ми, за умовами контракту, передали бразильцям відео два дні тому. Але, звичайно, такої "реклами" я не хотів. Вибачте, що вам довелося хвилюватися і так вийшло", – наголосив він.

Дмитро Комаров Instagram @ komarovmir

За словами Комарова, це були дуже важкі зйомки, адже доводилося два дні в жаркому одязі бігати в 40-градусній спеці, стрибати і падати.

"Крик на відео теж реальний – пиропатрон із "кров'ю" погано поставили, і мені він вистрілив чітко у вухо. Потім довелося проводити маніпуляції та лікування. Зйомка була цікавою, і робилася для того, щоб ви побачили зворотну сторону кіновиробництва. Вибачте ще раз. Так я не хотів", – підсумував він.

Дмитро Комаров Instagram @ komarovmir

Дмитро Комаров Instagram @ komarovmir

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий користувач опублікував відео, на якому Комаров гуляє містом, а за ним слідують невідомі чоловіки. Далі вони підбігли до нього і вистрілили.

До цього він розповідав, що під час експедиції в Бразилії потрапив у неприємну ситуацію, зупинившись на нічліг в одному з віддалених сіл. Його покусали екзотичні комахи, від чого на ногах буквально "не залишилося живого місця".

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