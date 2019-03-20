"Я живий!" Комаров вперше прокоментував напад у Бразилії

Відомий український мандрівник, телеведучий та автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров прокоментував новину про напад на нього в Бразилії.
Він написав у своєму Instagram, що живий і здоровий, а відео було зроблено на зйомках і було злито в мережу як "жарт".
"Я живий і здоровий. На відео кадри зі зйомок, де я вчився працювати каскадером. А ось чому вони з'явилися в мережі, вирвані з контексту – це інше питання. За умовами договору з бразильською командою кіношників, які організовували ці зйомки, ми зобов'язувалися надати їм усі відзняті матеріали, тому що вони, як актори, теж беруть участь. Там їхні обличчя", – розповів Комаров.
Дмитро Комаров
Instagram @ komarovmir
Він пояснив, що виклав відео на свій канал бразилець на ім'я Іван. На кадрах він біжить за українцем із пістолетом у ролі бандита. За словами Комарова, цей чоловік є каскадером і організатором зйомок.
"Подзвонили Івану з питанням, навіщо він це зробив, і він відповів: "Це просто жарт". В принципі, в каналі можна побачити, що там відоси зі зйомок фільмів. Я не дивлюся в екран телефону день і ніч в експедиціях, як роблять багато хто. Я майже не користуюся соцмережами. Тому вчора початку цієї хвилі не помітив. Уже пізно вночі мені додзвонилися колеги, я побачив відео і записав відеозвернення, сказав, що живий, подзвонив додому. Там теж захвилювалися сильно. Ранок я починаю не з телефону – немає такої звички. Звук на ніч відключаю, щоб не будив. Тому не одразу побачив, що телефон взагалі "червоний" від повідомлень", – додав він.
Дмитро Комаров
Instagram @ komarovmir
Комаров розповів, що повноцінно випробував на собі роль каскадера: реально горів, тренувався, але дотримувався всіх заходів безпеки.
"Мене збивала машина, разів 50. Були вибухи, погоні. Це серія про виворіт бразильського кіновиробництва, яка в ефірі сьогодні. Саме тому ми, за умовами контракту, передали бразильцям відео два дні тому. Але, звичайно, такої "реклами" я не хотів. Вибачте, що вам довелося хвилюватися і так вийшло", – наголосив він.
Дмитро Комаров
Instagram @ komarovmir
За словами Комарова, це були дуже важкі зйомки, адже доводилося два дні в жаркому одязі бігати в 40-градусній спеці, стрибати і падати.
"Крик на відео теж реальний – пиропатрон із "кров'ю" погано поставили, і мені він вистрілив чітко у вухо. Потім довелося проводити маніпуляції та лікування. Зйомка була цікавою, і робилася для того, щоб ви побачили зворотну сторону кіновиробництва. Вибачте ще раз. Так я не хотів", – підсумував він.
Дмитро Комаров
Instagram @ komarovmir
Дмитро Комаров
Instagram @ komarovmir
Друзі, тільки побачив, який жах в мережі і скільки сотень повідомлень в моїх телефонах. Поспішаю ще раз підкреслити: я живий і здоровий. На відео кадри зі зйомок, де я вчився працювати каскадером. А ось чому вони з'явилися в мережі, вирвані з контексту - це інше питання. За умовами договору з бразильської командою кіношників, які організовували ці зйомки, ми зобов'язувалися надати їм всі відзняті матеріали, тому що вони, як актори, теж беруть участь. Там їх особи. Виклав відео на свій канал бразилець по імені Іван. По суті, виклав себе - на відео він біжить за мною з пістолетом в ролі бандита. Він же - каскадер і організатор зйомок. Подзвонили Івану з питанням, навіщо він це зробив, і він відповів: "Це просто жарт". В принципі, по каналу видно, що там відсів зі зйомок фільмів. Я не дивлюся в екран телефону день і ніч в експедиціях, як роблять багато. Я майже не користуюся соцмережами. Тому вчора почала цієї хвилі не помітив. Вже пізно вночі мені додзвонилися колеги, я побачив відео і записав відеозвернення, сказав, що живий, подзвонив додому. Там теж запереживали сильно. Ранок я починаю ні з телефону - немає такої звички. Звук на ніч відключаю, щоб не будив. Тому не відразу побачив, що телефон взагалі "червоний" від повідомлень. Спеціально викладаю кадри зі зйомок фільму і роботи каскадерів, професію яких я на собі відчував. Я горів, цілком реально, в різні дні, тренувався. Але з дотриманням заходів безпеки. Мене збивала машина, раз 50. Були вибухи, погоні. Це серія про виворіт бразильського кіновиробництва, яка в ефірі сьогодні. Саме тому ми за умовами контракту передали бразильцям відео два дні тому. Але звичайно такий "реклами" я не хотів. Вибачте, що вам довелося переживати і так вийшло. Я цього не хотів. І дуже ціную вашу любов і турботу. Це були реально дуже складні для мене зйомки: два дня в жаркій одязі я бігав по 40-градусній спеці, стрибав, падав. Крик на відео речі теж реальний - пиропатрон з "кров'ю" погано поставили, і мені він вистрілив чітко в вухо. Потім довелося проводити маніпуляції і лікування. Зйомка була цікавою, і робилася для того, щоб ви побачили зворотну сторону кіновиробництва. Вибачте ще раз. Так я не хотел🤦
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідомий користувач опублікував відео, на якому Комаров гуляє містом, а за ним слідують невідомі чоловіки. Далі вони підбігли до нього і вистрілили.
До цього він розповідав, що під час експедиції в Бразилії потрапив у неприємну ситуацію, зупинившись на нічліг в одному з віддалених сіл. Його покусали екзотичні комахи, від чого на ногах буквально "не залишилося живого місця".
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