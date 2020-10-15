Wizz Air скасувала десятки рейсів з України. Перелік
Авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 20 рейсів з України в листопаді-грудні 2020 року.
Популярний лоукостер призупинив деякі перельоти з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя в Європу. Про це повідомляє Lowcostavia.
Представники компанії відзначили, що будуть відшкодовувати вартість польоту або дозволять перебронювати квиток.
Так, з Києва в листопаді скасовані рейси в Зальцбург, Таллінн, Ларнаку, Ригу, Катовіце, Лісабон, Братиславу і частково в Будапешт. Зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя скасовано по 3-5 напрямків.
Які рейси скасували:
Київ – Зальцбург, скасовано до 19 грудня
Київ – Таллінн, скасовано до 4 грудня
Київ – Ларнака, скасовано до 6 грудня
Київ – Рига, скасовано до 5 грудня
Київ – Катовіце, скасовано до 6 грудня
Київ – Лісабон, скасовано до 4 грудня
Київ – Братислава, скасовано до 6 грудня
Київ – Будапешт, скасовано до 10 листопада
Львів – Вільнюс, скасовано до 4 грудня
Львів – Лісабон, скасовано до 6 грудня
Львів – Таллінн, скасовано до 5 грудня
Львів – Братислава, скасовано до 5 грудня
Харків – Мілан, скасовано до 19 грудня
Харків – Відень, скасовано до 4 грудня
Харків – Берлін, скасовано до 4 грудня
Харків – Дортмунд, скасовано до 4 грудня
Одеса – Берлін, скасовано до 4 грудня
Одеса – Вроцлав, скасовано до 5 грудня
Одеса – Гданськ, скасовано до 5 грудня
Одеса – Катовіце, скасовано до 4 грудня
Одеса – Братислава, скасовано до 6 грудня
Запоріжжя – Вроцлав, скасовано до 4 грудня
Запоріжжя – Гданськ, скасовано до 5 грудня
Запоріжжя – Краків, скасовано до 6 грудня
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лоукостер Wizz Air ввів збір в розмірі 12 євро за надання місць поруч в салоні літака, мандрівникам, які летять разом.