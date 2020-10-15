Wizz Air скасувала десятки рейсів з України. Перелік

Олена Кордунова Журнал 16:25, 15.10.2020

Авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 20 рейсів з України в листопаді-грудні 2020 року.

Популярний лоукостер призупинив деякі перельоти з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя в Європу. Про це повідомляє Lowcostavia.

Представники компанії відзначили, що будуть відшкодовувати вартість польоту або дозволять перебронювати квиток.

Так, з Києва в листопаді скасовані рейси в Зальцбург, Таллінн, Ларнаку, Ригу, Катовіце, Лісабон, Братиславу і частково в Будапешт. Зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя скасовано по 3-5 напрямків.

Які рейси скасували:

  • Київ – Зальцбург, скасовано до 19 грудня

  • Київ – Таллінн, скасовано до 4 грудня

  • Київ – Ларнака, скасовано до 6 грудня

  • Київ – Рига, скасовано до 5 грудня

  • Київ – Катовіце, скасовано до 6 грудня

  • Київ – Лісабон, скасовано до 4 грудня

  • Київ – Братислава, скасовано до 6 грудня

  • Київ – Будапешт, скасовано до 10 листопада

  • Львів – Вільнюс, скасовано до 4 грудня

  • Львів – Лісабон, скасовано до 6 грудня

  • Львів – Таллінн, скасовано до 5 грудня

  • Львів – Братислава, скасовано до 5 грудня

  • Харків – Мілан, скасовано до 19 грудня

  • Харків – Відень, скасовано до 4 грудня

  • Харків – Берлін, скасовано до 4 грудня

  • Харків – Дортмунд, скасовано до 4 грудня

  • Одеса – Берлін, скасовано до 4 грудня

  • Одеса – Вроцлав, скасовано до 5 грудня

  • Одеса – Гданськ, скасовано до 5 грудня

  • Одеса – Катовіце, скасовано до 4 грудня

  • Одеса – Братислава, скасовано до 6 грудня

  • Запоріжжя – Вроцлав, скасовано до 4 грудня

  • Запоріжжя – Гданськ, скасовано до 5 грудня

  • Запоріжжя – Краків, скасовано до 6 грудня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лоукостер Wizz Air ввів збір в розмірі 12 євро за надання місць поруч в салоні літака, мандрівникам, які летять разом.

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Travel Журнал

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