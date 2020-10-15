Wizz Air скасувала десятки рейсів з України. Перелік

Авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 20 рейсів з України в листопаді-грудні 2020 року.

Популярний лоукостер призупинив деякі перельоти з Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя в Європу. Про це повідомляє Lowcostavia.

Представники компанії відзначили, що будуть відшкодовувати вартість польоту або дозволять перебронювати квиток.

Так, з Києва в листопаді скасовані рейси в Зальцбург, Таллінн, Ларнаку, Ригу, Катовіце, Лісабон, Братиславу і частково в Будапешт. Зі Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя скасовано по 3-5 напрямків.

Які рейси скасували:

Київ – Зальцбург, скасовано до 19 грудня

Київ – Таллінн, скасовано до 4 грудня

Київ – Ларнака, скасовано до 6 грудня

Київ – Рига, скасовано до 5 грудня

Київ – Катовіце, скасовано до 6 грудня

Київ – Лісабон, скасовано до 4 грудня

Київ – Братислава, скасовано до 6 грудня

Київ – Будапешт, скасовано до 10 листопада

Львів – Вільнюс, скасовано до 4 грудня

Львів – Лісабон, скасовано до 6 грудня

Львів – Таллінн, скасовано до 5 грудня

Львів – Братислава, скасовано до 5 грудня

Харків – Мілан, скасовано до 19 грудня

Харків – Відень, скасовано до 4 грудня

Харків – Берлін, скасовано до 4 грудня

Харків – Дортмунд, скасовано до 4 грудня

Одеса – Берлін, скасовано до 4 грудня

Одеса – Вроцлав, скасовано до 5 грудня

Одеса – Гданськ, скасовано до 5 грудня

Одеса – Катовіце, скасовано до 4 грудня

Одеса – Братислава, скасовано до 6 грудня

Запоріжжя – Вроцлав, скасовано до 4 грудня

Запоріжжя – Гданськ, скасовано до 5 грудня

Запоріжжя – Краків, скасовано до 6 грудня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лоукостер Wizz Air ввів збір в розмірі 12 євро за надання місць поруч в салоні літака, мандрівникам, які летять разом.