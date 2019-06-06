"Вони смердять!" Маленька дитина понюхала ноги попутниці і всіх насмішила

У США 4-річному Родні Смоллу, який вперше подорожував на літаку, дуже не пощастило – позаду нього влаштувалася жінка, яка зняла взуття і безцеремонно виклала свої ноги на підлокітники хлопчика. Батько дитини знімав на відео кумедну реакцію сина на не дуже культурну поведінку цієї пані.

Але це ще не найстрашніше. Виявилося, що від ніг пасажирки виходив неприємний запах, який хлопцеві не сподобався, про що він безхитрісно і сказав татові Деррілу, дивлячись прямо в камеру.

Курйозний ролик дитина опублікувала в своєму Instagram і відразу стала справжньою зіркою.

"Тут якісь смердючі ноги позаду мене", - скаржиться Родні, на що батько реагує сміхом.

"Це леді!", - через секунду робить відкриття маленький хлопчик, після чого батько впадає в справжню істерику.

Дерріл пізніше сказав, що, після того, як він припинив знімати, жінка прибрала свої ноги і навіть вибачилася.

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