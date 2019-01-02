Вони існують: топ-5 місць із знаменитих мультиків, куди можна з'їздити

OBOZREVATEL склав топ-5 місць із знаменитих мультфільмів, які реально існують і відкриті для відвідування туристів.

Замок султана в "Алладіні"

Місто головного героя, де відбувалися події першої частини, називався Аграба, а його прикрасою був палац султана, в якому жила кохана Алладіна, принцеса Жасмин. Своїми обрисами замок дуже схожий на знаменитий Тадж-Махал в Агрі.

Замок принца в "Сплячій красуні"

У 30-ті роки знаменитий мультиплікатор Уолт Дісней подорожував по Європі в пошуках свіжих ідей. Одного разу він заїхав в містечко Фюссен, де побачив замок Нойшванштайн баварського короля Людвіга II.

Замок так його вразив, що він вирішив увічнити його в своєму новому мультику "Спляча красуня". Пізніше Нойшванштайн і зовсім став тією самою заставкою, яку ми бачимо на початку кожного мультика Дісней.

Місто Белль в "Красуні і чудовисько"

Архітектурний стиль і шарм Рикевір у французькому регіоні Ельзас надихнув мультиплікаторів на створення затишного містечка, в якому жила Белль з батьком і сестрами з мультфільму "Красуня і чудовисько".

Світ Сімби в "Король і лев"

При створенні шедевра мультиплікатори надихалися величезним природним парком "Серенгеті", який знаходиться в Східній Африці. Цей регіон знаменитий на весь світ багатющою фауною: приблизно п'ятсот видів птахів і три мільйони особин великих тварин живуть на безкрайніх рівнинах парку.

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Водоспад з "Вперед і вгору"

Прототипом райського водоспаду з мультфільму "Вгору" став величезний Анхель, розташований в Венесуелі, на території Національного парку Канайма. Він вважається найвищим водоспадом у світі.