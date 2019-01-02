Вони існують: топ-5 місць із знаменитих мультиків, куди можна з'їздити

OBOZREVATEL склав топ-5 місць із знаменитих мультфільмів, які реально існують і відкриті для відвідування туристів.
Замок султана в "Алладіні"
Місто головного героя, де відбувалися події першої частини, називався Аграба, а його прикрасою був палац султана, в якому жила кохана Алладіна, принцеса Жасмин. Своїми обрисами замок дуже схожий на знаменитий Тадж-Махал в Агрі.
Замок принца в "Сплячій красуні"
У 30-ті роки знаменитий мультиплікатор Уолт Дісней подорожував по Європі в пошуках свіжих ідей. Одного разу він заїхав в містечко Фюссен, де побачив замок Нойшванштайн баварського короля Людвіга II.
Замок так його вразив, що він вирішив увічнити його в своєму новому мультику "Спляча красуня". Пізніше Нойшванштайн і зовсім став тією самою заставкою, яку ми бачимо на початку кожного мультика Дісней.
Місто Белль в "Красуні і чудовисько"
Архітектурний стиль і шарм Рикевір у французькому регіоні Ельзас надихнув мультиплікаторів на створення затишного містечка, в якому жила Белль з батьком і сестрами з мультфільму "Красуня і чудовисько".
Світ Сімби в "Король і лев"
При створенні шедевра мультиплікатори надихалися величезним природним парком "Серенгеті", який знаходиться в Східній Африці. Цей регіон знаменитий на весь світ багатющою фауною: приблизно п'ятсот видів птахів і три мільйони особин великих тварин живуть на безкрайніх рівнинах парку.
Водоспад з "Вперед і вгору"
Прототипом райського водоспаду з мультфільму "Вгору" став величезний Анхель, розташований в Венесуелі, на території Національного парку Канайма. Він вважається найвищим водоспадом у світі.