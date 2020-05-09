VIP-зали в аеропортах: як виглядають, які послуги надають і скільки коштують

VIP-зали в аеропортах світу – задоволення недешеве, але для тих, хто проводить в дорозі багато часу це справжня знахідка.

Кожен мандрівнийк мріє опинитися в затишному і тихому приміщенні замість галасливого залу очікування з незручними металевими кріслами. VIP-зал – ідеальна альтернатива, але коштує це недешево. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядають VIP-зали популярних аеропортів світу, які послуги там надають і скільки це коштує.

VIP-зал в аеропорту Стамбула onemileatatime.com

Чим відрізняється VIP-зал від звичайного залу очікування: послуги

Очевидно, що в цілому VIP-зал відрізняється від звичайного комфортом і сервісом. Більшість з них обладнані окремими переговорними для ділових зустрічей, банкетними залами для заходів, зонами для розваг, окремими кафе і ресторанами. Як правило, відвідувачам надаються індивідуальні засоби зв'язку, бари з широким вибором елітних страв і напоїв.

VIP-зони в междунароного аеропорту Дубай zal-vip.com

Крім самого залу, туристам надається прохід прикордонного і митного контролю без черги, окремий трансфер до літака і зустріч у трапа.

Клієнтам VIP-залів надають допомогу в реєстрації на рейс, оформленні, упаковці та отриманні багажу. В цей час турист просто відпочиває в комфортабельному залі.

VIP-зал в аеропорту: умови

Умови в залі залежать від аеропорту і країни, в якій знаходиться людина. Наприклад, в турецьких аеропортах пропонують м'які кімнати з диванами і масажними кріслами, можна знайти шведські столи з десертами і фруктами, а також розваги у вигляді журналів, газет та більярду. Для дітей є ігрові зони.

VIP-зал в Новому аеропорту Стамбула onemileatatime.com

За додаткову послугу практично у всіх залах працюють масажисти, а деякі VIP-зали надають психологічну допомогу тим, хто боїться літати. Практично всі зали обладнані душовими для гостей, також можуть бути і спальні зони.

Скільки коштують VIP-послуги в аеропорту

Послуги VIP-класу, як уже відомо, недешеві, ціни залежать від конкретного аеропорту, авіаліній і країни. Наприклад, в Україні в аеропорту Бориспіль у VIP-зал можна потрапити за 4,5 тис. грн (близько 165 доларів).

VIP-зал в аеропорту Бориспіль kbp.aero

У Новому аеропорту Стамбула (İstanbul Havalimanı) для перебування в VIP-залі необхідно придбати спеціальний пропуск, який коштує від 300 до 800 євро (від 8,7 тис. грн до 23 тис. грн) і діє цілий рік.

Новий аеропорт Стамбула: симулятор гольфу в VIP-залі onemileatatime.com

Один з найпопулярніших аеропортів світу – Міжнародний аеропорт Дубай – пропонує пропуск VIP за різною ціною, у залежності від спектру послуг. Мінімальна вартість – 35 доларів (близько 950 грн), а найдорожчий пропуск обійдеться $545 (майже 15 тис. грн). Остання послуга включає в себе цілий VIP-термінал для вильоту особливих пасажирів.

VIP-зони в междунароного аеропорту Дубай Vip-Zal.ru

VIP-зони в междунароного аеропорту Дубай Facebook @Dubai International

VIP-зал в Новому аеропорту Стамбула onemileatatime.com

Аеропорт Стамбула: VIP-зал onemileatatime.com

Аеропорт Стамбула: телезона в VIP-залі onemileatatime.com

VIP-зал в аеропорту Бориспіль (Київ) kbp.aero

VIP-зал в Борисполі kbp.aero

VIP-зал в аеропорту Бориспіль kbp.aero

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли українці зможуть літати за кордон і як це буде відбуватися.

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