Відпустка у 2020 році: коли країни відкриють кордони для туристів

Під час пандемії коронавірусу багато країн повністю або частково закрили кордони для туристів. Зараз же світ поступово повертається до нормального життя і починає відкривати їх.

Більш докладно про те, які країни готові найближчим часом приймати туристів на своїх землях – розповість OBOZREVATEL.

Туреччина

Фото: nnd.name

Зараз в країні введений жорсткий карантин і комендантська година. При цьому Туреччина вже готується приймати туристів. Першими в травні повинні відкритися готелі та туристичні зони, які отримають довідки про відсутність коронавірусу. На їхніх територіях будуть створені такі заходи безпеки: дистанція між столами в закладах, скорочення кількості шезлонгів і заселення тільки половини номерів в готелях.

Фото: korrespondent.net

Потім з 12 червня Туреччина планує відновити міжнародні чартерні рейси в країну, в тому числі із Західної та Центральної Європи. А з 1 липня – почати приймати іноземних туристів.

Грузія

Внутрішній туризм в країні планують дозволити з 15 червня, а кордони для туристів з-за кордону відкриють з 1 липня.

Фото: orbigroup.ge

"Ми зробимо це за допомогою облаштування безпечних коридорів на сухопутних кордонах з нашими сусідами, а також завдяки двостороннім переговорам з країнами, цікавими для нас з точки зору туризму. Ці переговори вже розпочато", – заявив прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія.

Греція

Фото: uagreeks.com

Влада Греції очікує відновлення туристичного сезону на початку липня, хоча готелі почнуть відкриватися вже в червні. Зазначимо, що для в'їзду в країну буде потрібна довідка про наявність антитіл до коронавірусу або довідка про негативний результат тесту на COVID-19.

Латвія, Литва, Естонія

Фото: tripzaza.com

Уряди Латвії, Литви та Естонії вирішили з 15 травня відкрити внутрішні кордони між цими трьома країнами. При цьому, громадяни, які прибувають з інших країн, повинні будуть дотримуватися 14-денної ізоляції.

Кіпр

Фото: avia-l.ru

Вже з 1 липня Кіпр сподівається знову приймати іноземних туристів. Влада країни заявила, що буде орієнтуватися перш за все на туристів з країн, які вже зуміли подолати пік пандемії.

Португалія

Фото: tranio.ru

У Португалії туристів чекають в липні-серпні, коли частково відновиться авіасполучення. А поступове налагодження роботи в туристичній галузі почнеться в кінці травня з відкриттям кафе, ресторанів та барів.

Чорногорія

Чорногорія відкриє свої кордони для закордонних туристів в червні. На даний момент туристичні структури країни розробляють правила роботи готелів, хостелів, закладів громадського харчування та пляжів.

Фото: ozi.pp.ua

"На пляжах п'ятизіркових готелів кілька лежаків буде перебувати на 16 квадратних метрах, у чотиризіркових готелів – на 13, на громадських пляжах передбачається соціальна дистанція в 11 квадратних метрів на два лежаки. Крім дистанції між лежаками, нові стандарти передбачають регулярну дезінфекцію пляжних меблів", – зазначили в туристичній організації NTOCG.

Австрія

Фото: ave.com.ua

В Австрії планують приймати іноземних візитерів вже на початку літа. Але потрапити в країну зможуть тільки громадяни тих держав, де спостерігається спад захворюваності COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 15 травня Єгипет відкриє готелі на популярних курортах Хургади та Шарм-ель-Шейха. Спочатку в готелі будуть допускати тільки громадян країни. Коли відкриються кордони для іноземних туристів, їм доведеться надавати довідки про відсутність коронавірусу COVID-19.

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