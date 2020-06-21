Відпочинок в Україні 2020: чи безпечно їхати в Залізний Порт

Із початком туристичного сезону в Україні Держпродспоживслужба почала масові перевірки в південній частині країни. У результаті перевірки одного з найпопулярніших курортів України – Залізного Порту – контролери разом із журналістами виявили величезну кількість порушень.

Так, незважаючи на те, що в Україні продовжує діяти адаптивний карантин, у багатьох закладах Залізного Порту персонал працює без масок, у ресторанах і кафе також не діють ніякі заходи обмеження, повідомив 24 канал.

Відпочинок у Залізному Порту 2020 Instagram-сторінка Залізний Порт

Люди працюють без масок

В одному з магазинів біля Чорного моря продавчиня, яка приїхала з Прикарпаття, торгує без маски.

"Я була в масці, я до вас добиралася в масці. Просто зараз тут ми тільки вдвох з сестрою", – пояснила продавчиня.

В одній з міні-пекарень персонал працює в нелюдських умовах. Коло плит кухарі стоять без масок, тому що немає вентиляції.

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"Такий заклад взято на облік. І надалі ми будемо фіксувати його діяльність. Якщо будуть проявлятися такі порушення, то буде виноситися рішення на комісії щодо можливості його подальшої діяльності", – пояснив представник обласного управління Держпродспоживслужби Тарас Година-Арюпін.

У ресторанах не дотримуються дистанції

У Залізному Порту на Чорному морі вже сотні відпочивальників. В одному з ресторанів з готелем запевнили, що безпека відвідувачів понад усе.

"Перш за все гостей розсаджують на відстані, щоб вони не тулилися близько один до одного", – пояснила адміністратор ресторану.

Насправді все не зовсім так. За одним столом журналісти і контролер помітили велику компанію.

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На березі незаконна експлуатація тварин

На узбережжі теж були зафіксовані грубі порушення – чоловіки без масок прогулювалися з "живим" реквізитом для фото – папугою і мавпою. Журналісти поцікавилися, чи є дозвіл на використання тварин. Однак один з чоловіків відреагував агресивно і вдарив кулаком по мікрофону журналістки. Документів на тварин у них не виявилося.

24 канал

Раніше OBOZREVATEL писав про те, де можна відпочити в Україні влітку-2020 – рейтинг найпопулярніших курортів на Чорному морі.