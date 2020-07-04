Багато українських туристів з нетерпінням чекають відкриття кордонів Ісландії для своєї країни. Коли це відбудеться, поки не відомо, однак до того моменту вже потрібно бути ґрунтовно підготовленими й знати про деякі нюанси поїздки.

OBOZREVATEL розповість вам про те, що потрібно зробити до подорожі й що вас чекає на ісландському кордоні, а також під час перебування на острові під час коронавірусу.

За 72 години до подорожі вам необхідно буде заповнити електронну форму попередньої реєстрації. У ній потрібно вказати контактні дані, електронну адресу під час перебування в Ісландії та прикріпити фото довідки про стан здоров'я. Також потрібно буде вказати ваші останні поїздки та інформацію про те, чи були ви в тісному контакті з інфікованою людиною.

Ісландія

На ісландському кордоні

Після прибуття в аеропорт Кефлавік або порт Сейдісфіордюр, вам буде запропоновано пройти ПЛР-тест на коронавірус або ж пройти двотижневий карантин. Зазначимо, що з 1 липня тест на ісландському кордоні стає платним. Ви зможете оплатити тест заздалегідь (58 EUR) або ж сплатити тест в аеропорту (71 EUR).

До речі, діти, що народилися у 2005 році або пізніше, звільняються як від тестування, так й від карантину.

Туристи чекають відкриття кордонів, щоб поїхати до Ісландії

Якщо ви виберете варіант проходження тесту, то після цього вам не потрібно буде знаходитися в карантині. Ви зможете відправитися до вашої зареєстрованої адреси з форми попередньої реєстрації. Результати тесту ви отримаєте через текстове повідомлення протягом 24 годин.

Якщо результат вашого тесту буде позитивним, вам подзвонить команда з відстеження заражень. Вам запропонують зробити додаткові тести, щоб упевнитися, що ви заражені COVID-19. Далі вам необхідно буде самостійно себе ізолювати. Якщо ж у вас немає відповідного для цього місця, вам нададуть безкоштовне розміщення в ізоляторі.

Мальовнича Ісландія

Зазначимо: навіть якщо ви отримали негативний результат на COVID-19 в аеропорту, можливо, вам все одно може знадобитися самокарантин. Це може статися через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Карантин означає, що вам не можна буде залишати своє місце проживання або перебувати в фізичному контакті зі здоровими людьми. За порушення карантину передбачені великі штрафи.

Пейзажі Ісландії

Під час вашого перебування в Ісландії переконайтеся, що ви в курсі урядових обмежень COVID-19 в країні. Наразі там є обмеження на час роботи ресторанів, барів та нічних клубів. Магазини, галереї, музеї, басейни та спортивні зали відкриті, але в їхній роботі можуть бути зміни.

Туристам і місцевим жителям рекомендується регулярно мити й дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції у 2 метри.

Пейзажі Ісландії

Раніше OBOZREVATEL розповідав про списку необхідних у подорожі речей під час коронавірусу.