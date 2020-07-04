МоваЯзык

Топтеми:

Відпочинок в Ісландії під час коронавірусу: що потрібно знати туристам перед поїздкою в країну

Крістіна Долматова
Журнал
1,4 т.
Відпочинок в Ісландії під час коронавірусу: що потрібно знати туристам перед поїздкою в країну

Мальовнича Ісландія (фото – travelask.ru).

Багато українських туристів з нетерпінням чекають відкриття кордонів Ісландії для своєї країни. Коли це відбудеться, поки не відомо, однак до того моменту вже потрібно бути ґрунтовно підготовленими й знати про деякі нюанси поїздки.

OBOZREVATEL розповість вам про те, що потрібно зробити до подорожі й що вас чекає на ісландському кордоні, а також під час перебування на острові під час коронавірусу.

За 72 години до подорожі вам необхідно буде заповнити електронну форму попередньої реєстрації. У ній потрібно вказати контактні дані, електронну адресу під час перебування в Ісландії та прикріпити фото довідки про стан здоров'я. Також потрібно буде вказати ваші останні поїздки та інформацію про те, чи були ви в тісному контакті з інфікованою людиною.

Ісландія

Ісландія

На ісландському кордоні

Після прибуття в аеропорт Кефлавік або порт Сейдісфіордюр, вам буде запропоновано пройти ПЛР-тест на коронавірус або ж пройти двотижневий карантин. Зазначимо, що з 1 липня тест на ісландському кордоні стає платним. Ви зможете оплатити тест заздалегідь (58 EUR) або ж сплатити тест в аеропорту (71 EUR).

До речі, діти, що народилися у 2005 році або пізніше, звільняються як від тестування, так й від карантину.

Туристи чекають відкриття кордонів, щоб поїхати до Ісландії

Туристи чекають відкриття кордонів, щоб поїхати до Ісландії

Якщо ви виберете варіант проходження тесту, то після цього вам не потрібно буде знаходитися в карантині. Ви зможете відправитися до вашої зареєстрованої адреси з форми попередньої реєстрації. Результати тесту ви отримаєте через текстове повідомлення протягом 24 годин.

Якщо результат вашого тесту буде позитивним, вам подзвонить команда з відстеження заражень. Вам запропонують зробити додаткові тести, щоб упевнитися, що ви заражені COVID-19. Далі вам необхідно буде самостійно себе ізолювати. Якщо ж у вас немає відповідного для цього місця, вам нададуть безкоштовне розміщення в ізоляторі.

Мальовнича Ісландія

Мальовнича Ісландія

Зазначимо: навіть якщо ви отримали негативний результат на COVID-19 в аеропорту, можливо, вам все одно може знадобитися самокарантин. Це може статися через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Карантин означає, що вам не можна буде залишати своє місце проживання або перебувати в фізичному контакті зі здоровими людьми. За порушення карантину передбачені великі штрафи.

Пейзажі Ісландії

Пейзажі Ісландії

Під час вашого перебування в Ісландії переконайтеся, що ви в курсі урядових обмежень COVID-19 в країні. Наразі там є обмеження на час роботи ресторанів, барів та нічних клубів. Магазини, галереї, музеї, басейни та спортивні зали відкриті, але в їхній роботі можуть бути зміни.

Туристам і місцевим жителям рекомендується регулярно мити й дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції у 2 метри.

Пейзажі Ісландії

Пейзажі Ісландії

Раніше OBOZREVATEL розповідав про списку необхідних у подорожі речей під час коронавірусу.

Поділитися в Facebook
  2. Travel
  3. Журнал