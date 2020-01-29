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29 січня • оновлено в 11:26
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/ Журнал

Відомих українських туроператорів звинуватили в маніпуляціях: деталі скандалу

1.3т
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) провів дослідження і повідомив про маніпуляції з цінами на туристичні послуги у 10 найбільших туроператорів.

Про це повідомляється на офіційному сайті АМКУ.

Відомих українських туроператорів звинуватили в маніпуляціях: деталі скандалу

fakty.ua

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Зокрема, туроператори використовують власний валютний курс і, в окремих випадках, не вказують вартість надання послуг у гривнях.

Порушення було встановлено у наступних туроператорів: "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоін Ап!", "Корал Тревел", "Тревел Профешнл Груп" (TPG), "Анекс Тур", "ТТВК" (TUI), "Музенідіс тревел Україна", "Компас Україна", "Альф туристичний оператор".

Відомих українських туроператорів звинуватили в маніпуляціях: деталі скандалу

escapemgz.com

Зазначені дії містять порушення ст.151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді поширення інформації, що вводить в оману:

"Повідомлення вищевказаними туроператорами невизначеному колу осіб неточних відомостей про вартість надання туристичного продукту, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) послуг цих суб'єктів господарювання",йдеться в повідомленні.

Відомих українських туроператорів звинуватили в маніпуляціях: деталі скандалу

rg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники кількох авіакомпаній розповіли про головну небезпеку для пасажирів, яка чекає їх у салоні літаків.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
а что это новость для кого-то, покупавшего их туры? даешь предоплату а за 2 недели до вылета остальную сумму по ИХ невыгодному курсу.... они якобы уже выкупили под вас места, хотя это не так - работают с отсрочкой с владельцами отелей. только для АМКУ это новость
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