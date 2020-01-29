Відомих українських туроператорів звинуватили в маніпуляціях: деталі скандалу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) провів дослідження і повідомив про маніпуляції з цінами на туристичні послуги у 10 найбільших туроператорів.

Про це повідомляється на офіційному сайті АМКУ.

fakty.ua

Зокрема, туроператори використовують власний валютний курс і, в окремих випадках, не вказують вартість надання послуг у гривнях.

Порушення було встановлено у наступних туроператорів: "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоін Ап!", "Корал Тревел", "Тревел Профешнл Груп" (TPG), "Анекс Тур", "ТТВК" (TUI), "Музенідіс тревел Україна", "Компас Україна", "Альф туристичний оператор".

escapemgz.com

Зазначені дії містять порушення ст.151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді поширення інформації, що вводить в оману:

"Повідомлення вищевказаними туроператорами невизначеному колу осіб неточних відомостей про вартість надання туристичного продукту, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) послуг цих суб'єктів господарювання", – йдеться в повідомленні.

rg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники кількох авіакомпаній розповіли про головну небезпеку для пасажирів, яка чекає їх у салоні літаків.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!