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30 січня • оновлено в 13:19
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"Відчинили двері, коли літак падав": пілот розповів про диво-порятунок під час авіакатастрофи

2.8т
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Пілот легкомоторного літака, що зазнав аварії та впав у океан біля узбережжя Австралії, розкрив подробиці свого порятунку.

Льотчик Геррі Гелтч розповів, що вибив двері судна тієї миті, коли воно ще перебувало в повітрі. Про це пише Daily Mail.

"Відчинили двері, коли літак падав": пілот розповів про диво-порятунок під час авіакатастрофи
"Відчинили двері, коли літак падав": пілот розповів про диво-порятунок під час авіакатастрофи
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"Якби літак вже був у воді, вийти з нього було б складніше. Ми просто відчинили двері, коли судно падало", - розповів пілот.

Гелтч зазначив: щойно він втратив контроль над керуванням, то приступив до виконання інструкцій для надзвичайних ситуацій.

Крім пілота, врятуватися під час катастрофи вдалося також пасажиру, а медики, що прибули на місце події, надали їм першу допомогу і направили в одну з місцевих лікарень.

"Відчинили двері, коли літак падав": пілот розповів про диво-порятунок під час авіакатастрофи

Легкомоторний авіалайнер впав у океан за 100 м від острова Фрейзер біля східного узбережжя Австралії 29 січня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня стюардеса британської авіакомпанії Virgin Airlines Менді Сміт відверто розповіла про секс своїх колег на борту літака. Дівчина заявила, що секс в літаку під час перельоту не рідкість для багатьох членів екіпажу.

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Автор
Марія Дідик
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