Ведуча "Орла і Решки" – про небезпечну частину Африки: ґвалтують навіть школярок

Ведуча українського тревел-шоу "Орел і Решка" Василина Хвостова разом зі знімальною командою прогулялася величезними міськими нетрями Кібера. Так, вони знаходяться всього за п'ять кілометрів від центру столиці Кенії Найробі.

Особливо небезпечний цей район для жінок: тільки офіційна статистика свідчить, що кожна шоста кенійська жінка була зґвалтована. За словами місцевих жителів, там ґвалтують навіть маленьких школярок. Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL повідомила пресслужба "Нового каналу".

"Жінок в Кенії постійно ґвалтують, навіть маленьких школярок. Минулого тижня зґвалтували чотирирічну дівчинку! Чоловіки роблять свою справу і тікають від поліції. Їх не знаходять, тому що ніхто і не шукає. З безпекою у нас не дуже... Жінка ніяк не може себе захистити", – розповіла ведучій місцева жителька Реджина.

Ведуча "Орла і решки" Орогулялася небезпечним районом Найробі пресслужба "Нового каналу"

Ведуча "Орла і решки" Орогулялася небезпечним районом Найробі пресслужба "Нового каналу"

Зазначається: щоб туристкам було не так страшно гуляти по Найробі, в місті відкрили спеціальні хостели тільки для дівчат. Правда, навіть попри це, жінкам не рекомендують гуляти одним містом.

Ведуча "Орла і решки" Орогулялася небезпечним районом Найробі пресслужба "Нового каналу"

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