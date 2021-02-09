Ведуча "Орла і Решки" показала жахи африканських нетрів: без їжі, роботи й туалетів

Ведуча українського тревел-шоу "Орел і Решка" Василина Хвостова побувала в Кібері – найбільших нетрях Кенії та найбільших міських нетрях у всій Африці.

Так, за її словами, тут мільйон людей існує в грязі, антисанітарії та тотальній бідності. І все це – за п'ять хвилин ходьби від гольф-полів, парків, банків та хмарочосів. Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL повідомила пресслужба "Нового каналу".

"Це нагадує якийсь апокаліпсис! Дорослі та діти живуть практично на звалищі! Це для них норма. Кишки, незрозумілі нутрощі тварин тут вважаються дорогою їжею. Все зберігається без холодильника, в оточенні мух... Нормальних ліків немає, все лікують гілками й корінцями. У нетрях всього кілька безкоштовних лікарень, приватна доступна лише найбагатшим жителям", – заявила вона.

Також наголошується, що в Кібері люди живуть не в нормальних будинках, а в халупах з глини й палиць чи просто в халабудах з жерстяних листів. Оренда такого приміщення коштує 40 доларів на місяць, при цьому в оселі немає світла і туалету.

"Життя в Кібері непросте – нам постійно не вистачає їжі, немає роботи. Через коронавірус жити стало ще складніше. Ще кілька років тому у нас в нетрях не було туалетів – по великому ми ходили в пакети: зробив свою справу, зав'язав і викинув на вулицю", – розповіла місцева мешканка Реджина.

Зараз нетрям допомагають усім світом – на вулицях ставлять громадські туалети та душові, організовують пункти з безкоштовною водою, передають одяг, відкривають школи та дитячі будинки. Але зазначається, що навіть попри такий прогрес, життя в Кібері вкрай далеке від цивілізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше команда українського шоу "Орел і Решка" вирушила в африканську Ефіопію, де познайомилася з місцевими жителями та небезпечними тваринами. Так, ведуча проєкту Василина Хвостова навіть поплавала недалеко від нільських крокодилів і бегемотів.