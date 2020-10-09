Ведуча "Орла і Решки" показала найдорожчий особняк Туреччини. Фото

Команда українського шоу "Орел і Решка. Чудеса світу" вирушила до Туреччини, де побувала в найдорожчому особняку країни. Його вартість становить 150 мільйонів доларів.

Так, за словами ведучої програми Василини Хвостової, цей будинок знаходитися біля берегів Босфору. Його купив шейх Катару для однієї зі своїх дружин. Дівчина зазначила, що побачивши особняк, не могла повірити, що він коштує "скажених грошей". Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL повідомила пресслужба "Нового каналу".

пресслужба Нового каналу

"У всі часи багаті та знамениті люди селилися біля берегів Босфору. І нерухомість там – одна з найдорожчих у світі. Хоча за своєю архітектурою це хитромудро побудовані невисокі будиночки з безліччю вікон і, зрозуміло, видом на протоку... Ось цей будинок, наприклад, за 150 мільйонів доларів купив для своєї дружини шейх Катару. І він найдорожчий в Туреччині. Хоча, якщо чесно, навколо були й більш красиві будинки. Тому що у цього і стіни обдерті, і дах незрозуміло з чого. Важко повірити, що він коштує таких грошей", – заявила Хвостова.

пресслужба Нового каналу

пресслужба Нового каналу

пресслужба Нового каналу

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