Ведуча "Орла і Решки" показала екстремальну розвагу в Ефіопії

Команда українського шоу "Орел і Решка" вирушила в африканську Ефіопію, де познайомилася з місцевими жителями й небезпечними тваринами. Так, ведуча проєкту Василина Хвостова навіть поплавала недалеко від нільських крокодилів та бегемотів.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL повідомила пресслужба "Нового каналу". Зазначається, що дівчина витратила половину свого бюджету, щоб здійснити екстремальну поїздку на човні озером Чамо. Дівчина поділилася своїми емоціями від побаченого (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

"Озеро Чамо – одне з найбільших в Ефіопії. Тут на мене чекала зустріч з найнебезпечнішими тваринами Африки – нільськими крокодилами та бегемотами. На перший погляд здається, що бегемот – це свинка, яка боязко визирає з води. Але насправді – це машина-вбивця з величезною пащею і зубами. Вони можуть, наприклад, захищаючи своїх дітей, перевернути туристичний човен та перекусити людей навпіл", – розповіла ведуча шоу.

Ведуча шоу "Орел і Решка" Василина Хвостова пресслужба "Нового каналу"

Василина Хвостова показала африканських бегемотів пресслужба "Нового каналу"

До речі, побачивши нільського крокодила, який пропливав лише в декількох метрах від човна, Василина Хвостова так злякалася, що у неї почалася істерика.

"А потім ми побачили великого і жахливого нільського крокодила. Він схожий на динозавра. Розміри вражають – як наш шестиметровий човен! Кажуть, що крокодили зовсім не люблять гостей на своїй території. За статистикою, щорічно нільські крокодили вбивають тисячі людей", – підсумувала вона.

Ведуча шоу "Орел і Решка" Василина Хвостова пресслужба "Нового каналу"

Команда шоу "Орел і Решка" вирушила до африканської Ефіопії пресслужба "Нового каналу"

Василина Хвостова показала нільського крокодила пресслужба "Нового каналу"

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