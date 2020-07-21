Ведмідь налякав туристок, коли ті робили селфі: момент зняли на відео

У Мексиці ведмідь підібрався до туристок і налякав їх, коли ті робили селфі. Дівчата намагалися не показувати тварині свого страху.

Як ідеться в сюжеті ТСН, туристки стояли на місці й не рухалися. Водночас ведмідь крутився навколо них (відео дивіться нижче).

Одну з відпочивальниць клишоногий навіть спробував обійняти. А потім розвернувся й пішов собі геть. Коли дівчата зрозуміли, що ведмідь уже далеко, то кинулися тікати.

Зазначимо, щоб безпечно провести літній відпочинок за кордоном, під час пандемії радять мандрівникам дотримуватись норм безпеки: не з'являтися в особливо відвідуваних місцях, дотримуватись вимог соціальної дистанції, а також завжди носити захисні маски та не нехтувати дезінфекторами або антисептиками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на відео показали, як ведмідь зацікавлено підбирався до Mercedes і навіть зумів відкрити передні двері пасажира. Але тварину в результаті злякали – у цьому допоміг голос власника.